Ее история насчитывает тысячелетия: какая малоизвестная европейская столица заслуживает внимания туристов

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О самых интересных туристических местах Белграда рассказала Драгана Костич в статье для The Guardian.

Что посмотреть в Белграде и какие районы стоит посетить?

Для знакомства с городом стоит начать со старых кварталов. Один из самых интересных – Дорчол. Его исторические здания и бывшие мастерские превратились в галереи, кафе, бары и рестораны. На улицах можно увидеть граффити и муралы, а культурная программа регулярно пополняется выставками и музыкальными мероприятиями.

Белград со стороны реки Савы / фото Canva

Также стоит прогуляться по улицам Косанчичева Венаца, заглянуть в рестораны на набережной Бетон-Хала в районе Савамала и посетить Врачар. Последний известен старинными виллами, ресторанами и музеем Николы Теслы.

Чтобы почувствовать повседневную жизнь города, можно посетить продовольственные рынки: Земунский (Masarikov trg, 17), Каленич (Maksima Gorkog, 2B) и Палилула (Ilije Garasanina, 5A). Рядом работают кафе и заведения уличной еды.

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Среди культурных достопримечательностей стоит выделить Национальный музей. Его коллекция включает доисторические находки из Лепенского Вира и культуры Винча, римские артефакты, а также сербскую и европейскую живопись. Ценителям современного искусства понравится галерея Кула на улице Цетинска, 15. Она расположена в башне бывшего пивоваренного комплекса и представляет работы местных художников и дизайнеров.

Еще одна интересная локация – это музей современного искусства, открытый в 1965 году. Его модернистское здание спроектировали Иван Антич и Иванка Распопович, а экспозиция рассказывает о развитии современного искусства Югославии.

Где в Белграде попробовать традиционные блюда?

Чтобы познакомиться с сербской кухней, стоит заглянуть в ресторан Stara Hercegovina. Здесь готовят чорбу – сытный суп, коленицу (свиную рульку) и плескавицу – жареную котлету из рубленого мяса. К основным блюдам можно заказать шопский салат из помидоров, огурцов, перца и белого сыра. На десерт предлагают туфахию – яблоко с грецкими орехами или сладкие кнедли.

Современный взгляд на балканскую кухню представляет ресторан Dragoljub. Здесь знакомые региональные блюда подают в новой интерпретации, а также работает коктейльный бар. В ресторане Koordinata, расположенном рядом с Национальным театром, делают акцент на продуктах местного производства. В меню есть запеченная капуста, речная рыба, осьминог и утка.

Где развлечься ночью и сколько стоит проживание в Белграде?

Электронная музыка остается важной частью ночной жизни Белграда уже более 20 лет. Среди интересных заведений – Esthetic Joys Embassy, где сочетают японскую кухню с диджей-сетами, а интерьер оформлен в югославском стиле. Коктейльный бар BIFE расположен в бывшем торговом центре в центре города. Фирменные напитки здесь стоят от 8 до 10 евро.

Белград ночью / фото Canva

Для проживания в районе Дорчол можно выбрать Pavilion Hotel / Social Club. Стоимость двухместного номера начинается примерно от 89 евро за ночь. Еще один вариант – это Hotel Balkan, история которого уходит корнями в 1860 год. Современное здание отеля было построено в 1936 году. Он расположен на пересечении улиц Теразие и Призренской, а цены на двухместные номера начинаются примерно от 100 евро за ночь.

Туристам также стоит учесть, что общественный транспорт в Белграде бесплатный. Это касается автобусов, трамваев и троллейбусов. Метро в городе нет, поэтому удобнее всего сочетать поездки с пешими прогулками.

Где находится Белград: смотреть на картах