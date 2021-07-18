Украинцы смогут беспрепятственно путешествовать в Бельгию

Еще одна страна Европы открыла границы для украинских туристов. Произошло это после того, как Совет ЕС отнес Украину в перечень стран зеленой зоны.

Радостную новость сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. С 17 июля гражданам Украины разрешили въезд в Бельгию независимо от цели поездки.

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По словам Кулебы, Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС.

МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше,

– написал министр.

Правила въезда в Бельгию

Украинцам с 17 июля не нужно показывать отрицательные результаты тестов на коронавирус и проходить карантин. Исключение только для тех граждан, которые:

прибывают из страны с критическим эпидемиологическим риском,

посетили такую ​​страну в течение последних 14 дней.

В таком случае цель вашей поездки в Бельгию должна быть "важной" и должна быть подтверждена надлежащим разрешительным документом, выданным Посольством Бельгии в соответствующей стране.

Если вы планируете остаться в Бельгии дольше, чем на 48 часов, вам нужно заполнить Passenger Locator Form. Это правило распространяется на всех путешественников старше 12 лет.

Кроме Украины в "зеленый" список ЕС попали Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней Даруссалам, Канада, Израиль, Япония, Иордания, Черногория, Ливан, Новая Зеландия, Катар, Молдова, Северная Македония, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Корея, США, а также Китай (на принципах взаимности).