Для эко-путешествий: в Бельгии с авиапассажиров хотят взимать налог за короткие перелеты

Бельгийское правительство решило ввести новый налог для авиапассажиров. Он будет касаться тех путешественников, которые будут бронировать билеты на коротко магистральные рейсы.

Налог будет распространяться на направления, которые расположены на расстоянии до 500 километров от Брюсселя – столицы Бельгии. Пассажирам придется доплатить к стоимости билета 4 – 6 евро.

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В Бельгии с авиапассажиров будут взимать налог за короткие перелеты

Таким решением власти намерены привлечь бельгийцев и других путешественников выбирать более экологичные виды транспорта для путешествий, поскольку страна активно работает над сокращением выбросов углерода от полетов.

Ожидается, что общая сумма сборов ежегодно будет приносить Бельгии 30 миллионов евро дохода.

Согласно сайту бельгийской авиации, пассажиры, следующие по следующим направлениям, вероятно будут обязаны платить налог:

Лондон, Великобритания;

Амстердам, Нидерланды;

Франкфурт, Гамбург и Штутгарт, Германия;

Париж и Страсбург, Франция;

Базель, Швейцария.

Отмечается, что во время пандемии коронавируса выбросы углерода от полетов сократились вдвое почти во всех странах Европы. Наибольшее сокращение было отмечено в Финляндии, Швеции, Великобритании и Ирландии.

Однако данные Евроконтроля не показывают положительного результата для Бельгии, поэтому страна и решила ввести налог.