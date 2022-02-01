Bees Airline устроила распродажу билетов на летний период: цены и направления

Украинская авиакомпания Bees Airline анонсировала распродажу билетов из Киева, Львова и Одессы. Полететь по сниженным тарифам можно в Испанию, Грецию, Болгарию и ряд других стран.

На сайте авиаперевозчика указано, что распродажа будет продолжаться до 7 февраля 2022 года. При этом количество мест по промо тарифам ограничено.

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Акционные предложения

Распродажа распространяется на все авиабилеты, приобретенные до 7 февраля на весь летний период до 31 октября 2022 года.

Тариф Light (без багажа) – от 33 долларов.

(без багажа) – от 33 долларов. Тариф Smart (с багажом) – от 55 долларов.

По направлениям из / до Шарджи и из/до Гянджи:

Тариф Light (без багажа) – от 77 долларов.

Тариф Smart (с багажом) – от 99 долларов.

Заказывать билеты следует на официальном сайте авиакомпании Bees.

Примеры бронирования

Одесса – Тбилиси – Одесса (04.03.2022 – 18.03.2022) – 66 долларов



Львов – Барселона – Львов (13.03.2022 – 16.03.2022) – 67 долларов

Киев – Шарджа – Киев (09.03.2022 – 19.03.2022) – 156 доллара

В настоящее время авиакомпания Bees летает в Аликанте, Араксос, Родос, Ираклион, Барселону, Батуми, Бургас, Варну, Ереван, Корфу, Ларнаку, Тбилиси, Шарджу и совершает рейсы в пределах Украины.