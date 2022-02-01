Bees Airline устроила распродажу билетов на летний период: цены и направления
1 февраля 2022 , 20:16Читати новину українською
Источник:Bees Airline
Украинская авиакомпания Bees Airline анонсировала распродажу билетов из Киева, Львова и Одессы. Полететь по сниженным тарифам можно в Испанию, Грецию, Болгарию и ряд других стран.
На сайте авиаперевозчика указано, что распродажа будет продолжаться до 7 февраля 2022 года. При этом количество мест по промо тарифам ограничено.
Читайте также На лыжи в феврале: лучшие горнолыжные курорты Львовщины
Акционные предложения
Распродажа распространяется на все авиабилеты, приобретенные до 7 февраля на весь летний период до 31 октября 2022 года.
- Тариф Light (без багажа) – от 33 долларов.
- Тариф Smart (с багажом) – от 55 долларов.
По направлениям из / до Шарджи и из/до Гянджи:
- Тариф Light (без багажа) – от 77 долларов.
- Тариф Smart (с багажом) – от 99 долларов.
Заказывать билеты следует на официальном сайте авиакомпании Bees.