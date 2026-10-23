Сложная дорога, отсутствие связи и автомобилей: почему туристы все равно едут на этот остров

Журналистка британского издания BBC Дженнифер Бейн посетила Батл Харбор – небольшой остров у побережья Лабрадора в Канаде, который когда-то был важным центром рыбной промышленности. Сейчас здесь нет постоянного населения, автомобилей и мобильной связи, однако туристы могут остановиться в исторических зданиях и узнать, какой была жизнь местных рыбаков более века назад.

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Как рыбацкий центр превратился в остров-призрак?

В 1770-х годах английский торговец Джон Слейд основал на Батл-Харборе торговую базу. Остров стал важным пунктом доступа к богатым рыбным угодьям Лабрадора. Здесь обрабатывали, солили и сушили треску, которую впоследствии экспортировали в Европу, страны Карибского бассейна и другие регионы.

В период наибольшего расцвета на острове постоянно проживало около 300 человек. Здесь работали больница, школа, церковь и радиостанция, а в сезон приезжали тысячи рыбаков. Одни жили на парусных судах, другие обустраивали временные деревянные жилища на суше.

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Батл Харбор / фото TripAdvisor

Однако постепенно Батл-Харбор начал терять свое значение. Разрушения вызвал пожар 1930 года, а впоследствии ситуацию усугубили сокращение рыбных запасов и программа переселения населения, введенная провинцией в 1960-х годах. К 1970-м годам последние жители, проживавшие здесь круглый год, покинули остров.

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Окончательным ударом для местной рыбной промышленности стало решение федерального правительства Канады от 2 июля 1992 года ввести мораторий на лов трески. Из-за закрытия промысла около 30 тысяч человек в Ньюфаундленде и Лабрадоре лишились работы.

Что сегодня происходит с островом?

Сейчас Батл-Харбор напоминает место, где будто остановилось время. Здесь отреставрировали старые деревянные дома, сохранили рыболовецкие сооружения и обустроили исторические помещения для посетителей. На острове есть 16 частных летних резиденций, однако постоянного населения нет. Туристы могут остановиться в бывших исторических зданиях, где раньше работали торговцы.

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Батл Харбор / фото TripAdvisor

Для ночлега оборудовали 5 отреставрированных коттеджей и 12 других комнат с собственными ванными комнатами. Несмотря на все изменения, современных удобств здесь немного. На острове нет мобильной связи, а Wi-Fi доступен только в одном общем месте. Автомобили также не используются, поэтому по территории передвигаются пешком.

Из-за удаленности острова и ограниченной инфраструктуры посетителям стоит заранее спланировать поездку. Батл Харбор принимает гостей только летом, примерно с июня до начала сентября.

Туристы могут пожить в тематических домиках острова / фото TripAdvisor

Что интересного на острове могут увидеть туристы?

Одна из главных причин посетить Батл-Харбор – это возможность увидеть, как была организована жизнь рыбацкого поселения. Во время экскурсий местные гиды рассказывают о старых зданиях, торговле и способах обработки трески. В некоторых помещениях до сих пор можно почувствовать запахи, связанные с их прежним назначением.

Атмосферу прошлого дополняют фигуры людей в натуральную величину, созданные по архивным фотографиям. Они изображают торговцев и рыбаков, которые работали здесь в начале 20 века. Еще одна важная достопримечательность – две исторические радиобашни Маркони. Их построили еще в 1906 году, а в 1931-м восстановили. Радиосистема помогала передавать сообщения и ориентировать моряков у побережья.

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На фото можно увидеть две исторические радиобашни / фото Jamie Pye

Посетители также могут прогуляться по тропе Battle Harbour Footpath длиной около 1,9 километра. Маршрут проходит мимо старого и нового кладбищ, а также мемориала трем мужчинам, погибшим в авиакатастрофе гидросамолета в 1976 году.

Как добраться до Батл-Харбора и сколько стоит отдых?

Путешествие на остров занимает некоторое время. Сначала туристам нужно прилететь в Хэппи-Вэлли – Гус-Бэй на материке, а затем примерно 5 часов ехать на автомобиле по шоссе Expedition 51 до поселения Мэри-Харбор. Оттуда посетители могут отправиться на небольшом пассажирском судне. Паром для тех, кто остается на ночь, отправляется ежедневно в 11:00, а возвращается на следующее утро в 09:00. Путь по воде занимает от 60 до 75 минут.

По информации BBC, пакет для двух человек на две ночи стоит от 1570 канадских долларов (более 50 тысяч гривен). В стоимость входят проживание, трансферы на пароме в обе стороны, питание и экскурсия с гидом. Налоги и чаевые оплачиваются отдельно. Также в летний сезон доступны однодневные экскурсии.

Где находится остров Батл-Харбор: смотреть на картах