Остров рома и пляжей с сине-желтым флагом и трезубцем на нем: самое интересное о Барбадосе

Коралловый риф стал основой для целой страны в Карибском бассейне. Более 300 лет назад там родился ром, а сейчас сюда приезжают за бирюзовой водой, подземными пещерами и карнавалом Crop Over.

Речь идет о стране Барбадос. И благодаря материалам энциклопедии Britannica рассказываем о ней подробнее.

Смотрите также Не Греция, и даже не Турция: где самое теплое море в мире

Почему Барбадос часто называют лучшим островом Карибов?

Барбадос – небольшой остров площадью в 430 квадратных километров (вдвое меньше Киева) в юго-восточной части Карибского бассейна. Собственно, он самый восточный – именно поэтому восточное побережье Барбадоса омывает Атлантический океан, а не Карибское море, отсюда и мощные волны для серфинга.

В отличие от большинства карибских соседей, это не вулканический остров – он образован геологическим поднятием коралловых рифов. Эта особенность дает Барбадосу уникальное преимущество – почва здесь естественно фильтрует дождевую воду, и остров является одним из немногих мест в мире, где можно безопасно пить воду из-под крана.

Из географических интересностей: Барбадос расположен несколько восточнее основного "пояса ураганов", что делает его относительно защищенным от тропических штормов – редкое преимущество среди карибских островов. Столица Бриджтаун основана англичанами еще в 1628 году, а самая высокая точка острова – гора Гиллаби, но там всего 336 метров.

Первые жители, индейцы аравак, появились на острове около 350 года, но их вытеснили карибские племена. В 1627 Барбадос стал британской колонией, и в течение двух столетий был одним из крупнейших производителей сахарного тростника в мире – благодаря труду тысяч ввезенных африканских рабов. Работорговлю отменили в 1807 году, а всех рабов освободили в 1833.

Все самые красивые виды Барбадоса с дрона: смотрите видео pablobarrere7117

Независимость Барбадос получил 30 ноября 1966 года, но только в 2021 отменил монархию и провозгласил республику. На 2026 год страна имеет репутацию стабильной демократии с крепкими институтами. Там проживают чуть более 280 тысяч человек, 90% которых являются афробарбадосцами – потомками рабов из Африки, что сами себя называют бейджанами (bajans).

Больше всего в мире Барбадос знают как родину рома. А компания Mount Gay, основана в 1703 году, является официально старейшей непрерывно активной ромовой дистиллерией на планете. Остров также известен национальным символом – летучей рыбой, которая изображена на гербе, валюте и является основой национального блюда "коу-коу с летучей рыбой".

Едут гости на Барбадос и ради ежегодного фестиваля Crop Over, что проходит с июля по август, а берет начало еще в XVIII веке. Когда-то это был праздник конца урожая сахарного тростника, сегодня – самое большое карибское карнавальное действо с парадами, музыкой калипсо и костюмами.

Барбадос – остров, где родилась Рианна, и где делают самый старый ром в мире: смотрите видео viti_ontour

Интересные факты: на Барбадосе родилась и выросла мировая звезда музыкальной сцены Рианна – улица ее детства вблизи Бриджтауна сейчас официально названа Rihanna Drive. А еще у этой страны сине-желтый флаг с изображенным на нем трезубцем.

Какие же на острове есть туристические магниты? Главная природная достопримечательность – Harrison's Cave, подземная система с кристально чистыми потоками, сталактитами и сталагмитами, как описывает lonelyplanet.com, которую можно исследовать на электрокаре. Далее – пляжи: Батшеба на восточном побережье привлекает серферов со всего мира благодаря мощным волнам Атлантики, а Sandy Lane на западе – отдыхающих класса люкс.

Бриджтаун также интересен – недаром же фигурирует в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В тамошнем Гарнизоне сохранился дом, где в 1751 году останавливался Джордж Вашингтон – а это была единственная его поездка за пределы будущих США. И напоследок вспомним о Заповеднике дикой природы Барбадоса, что является домом для зеленых обезьян, привезенных из Западной Африки – сегодня популяция тех на острове больше, чем на родине.

Какие еще страны Карибского бассейна стоит посетить?

Ангилья – малоизвестный карибский остров, однако туристические эксперты называют его идеальным местом для тех, кто устал от переполненных курортов. Здесь нет круизных лайнеров и толп, зато есть шелковистые белые пляжи и бирюзовая вода невероятной прозрачности.

И рассмотрите рядом Доминикану со старейшей столицей Америки Санто-Доминго и гробницей Колумба. Лучшее время для поездки туда – с декабря по апрель, когда температура держится на комфортных 30 градусах вне сезона ураганов и затяжных дождей.