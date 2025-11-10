Турист определил самый дешевый город мира и провел там один день "на полную"
- Бангкок известен как один из самых дешевых городов мира, где можно наслаждаться жизнью, тратя менее 100 фунтов в день.
- Таиланд привлекает туристов теплым климатом, доступными ценами и культурными достопримечательностями, хотя Бангкок не попал в список самых дешевых направлений по версии CN Traveller.
Путешественник Бен Моррис рассказал о городе в волшебной стране, который является, пожалуй, самым дешевым в мире. Он провел один день "на полную", потратив менее 100 фунтов стерлингов (5,5 тысяч гривен).
Это город – Бангкок, который имеет статус самого населенного в Таиланде. В городе проживает более 10 миллионов человек, то есть 13% населения страны, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Какой город самый дешевый для отдыха?
Таиланд постоянно признается одним из самых доступных мест в мире, зарабатывая себе имя в многочисленных рейтингах. Многие называют низкую стоимость жизни в стране самой большой прелестью, но есть несколько причин, почему люди путешествуют в Бангкок.
Мегаполис, который расположен в дельте реки Чаопхрая, славится своей оживленной уличной жизнью, культурными достопримечательностями и известными районами красных фонарей. Кроме того, его теплый климат привлекает людей со всего мира.
Находясь в городе, путешественник и ютуб-блогер Бен Моррис сказал: "Это один из самых дешевых городов в мире".
На собственном ютуб-канале он опубликовал видео, где продемонстрировал, сколько всего можно сделать в городе за 24 часа, потратив менее 100 фунтов, включая проживание, питание и развлечения.
В конце видео у Морриса остались мелкие деньги, и он не потратил всю сумму, несмотря на то, что жил на полную. Таким образом он продемонстрировал, насколько город действительно доступен.
В обсуждении на Reddit о том, почему Таиланд привлекает туристов, путешественники сошлись на том, что в этой стране теплый климат, доступные цены, богатая культура и достопримечательности, а также разнообразная природа.
В то же время, по версии издания CN Traveller, Бангкок, не входит в перечень самых дешевых направлений. Лидером списка самых дешевых направлений является историческая провинция в Португалии – Алгарве. Таиланд в рейтинге представляет город Пхукет, который занял 9 место.
Какой самый дорогой город в мире?
В 2025 году рейтинг самых дорогих городов мира возглавила Швейцария. Сразу шесть городов из этой страны были признаны самыми дорогими для проживания.
Список возглавил Цюрих, жители которого платят одни из самых высоких цен на продукты питания в мире и должны выкладывать немало денег, чтобы поесть в ресторанах. Также среди швейцарских городов в рейтинге оказались Женева, Базель, Лозанна, Лугано и Берн.
Среди самых дорогих стран для посещения также часто упоминают Исландию или Сингапур.
Частые вопросы
Почему Бангкок считается одним из самых дешевых городов для отдыха?
Бангкок считается одним из самых дешевых городов для отдыха из-за низкой стоимости жизни, теплого климата, оживленной уличной жизни и культурных достопримечательностей. Путешественник и ютуб-блогер Бен Моррис подтвердил это, продемонстрировав, что можно потратить менее 100 фунтов за 24 часа, включая проживание, питание и развлечения.
Как Бен Моррис продемонстрировал доступность Бангкока?
Бен Моррис опубликовал видео на своем ютуб-канале, где показал, что можно потратить менее 100 фунтов за 24 часа в Бангкоке, включая проживание, питание и развлечения. В конце видео у него остались мелкие деньги, что подтверждает, насколько город является доступным.
Какой город считается самым дешевым направлением согласно CN Traveller?
Согласно CN Traveller, самым дешевым направлением считается историческая провинция в Португалии - Алгарве. Бангкок не входит в перечень самых дешевых направлений, а Таиланд в рейтинге представляет город Пхукет, который занял 9 место.