"Лучшая осень за последние десятилетия": почему туристы массово отправляются на Балтийское море в Польше

Хотя погода уже далеко не летняя, а осенние температуры подходят для отдыха далеко не всем, польские приморские курорты продолжают принимать туристов.

Осенние поездки на польское побережье постепенно становятся привычным явлением. В Западном Поморье отели, пансионаты и рестораны пользуются высоким спросом, особенно в выходные дни. Об этом сообщило польское издание Radio ZET со ссылкой на отчет Северной хозяйственной палаты в Щецине.

Почему туристы выбирают Балтийское море осенью?

Поляки все чаще планируют отдых у моря не только летом. В межсезонье путешественников привлекают более низкие цены, меньшее количество людей и специальные предложения от отелей. И хотя часть туристов выбирает зарубежные городские поездки, в частности в Прагу, Будапешт и Вильнюс, польское побережье остается популярной альтернативой таким поездкам.

По словам Анны Мойсюк, президента Северной торговой палаты в Щецине, многие местные заведения называют нынешнюю осень лучшей за последнее десятилетие. Этому способствуют благоприятная погода и специальные ценовые предложения для отдыхающих. Особенно много гостей приезжает в пятницу, субботу и воскресенье.

Однако посещаемость напрямую зависит от погодных условий: в солнечные дни пляжи и набережные заполнены людьми, а во время дождей и сильного ветра туристов становится значительно меньше.

По прогнозам Института метеорологии и водного хозяйства Польши, температура в Западном Поморье еще несколько дней должна держаться около 20 градусов тепла. Такая погода способствует прогулкам по побережью, посещению ресторанов и спокойному отдыху. Осенью туристы реже сосредотачиваются на купании, зато больше времени уделяют прогулкам и местным заведениям.

Какие курорты самые популярные и что готовит туристический бизнес?

Одним из главных направлений Западного Поморья остается Свиноуйсьце. По словам Анны Мойсюк, город сохраняет популярность и вне летнего сезона. Среди других востребованных курортов: Мендзиздрой, Реваль, Поберово и Пустково. Также туристы интересуются и менее очевидными направлениями, такими как Волин, Каменец-Поморский и Грифице.

Атмосфера Свиноуйсьце: смотреть видео

Предприниматели уже готовятся к следующим праздникам. Отели и другие заведения разрабатывают предложения на Рождество и Новый год, а также пакеты, связанные с местными развлечениями, например, заплывами в открытую воду. В туристической отрасли ожидают, что такие предложения помогут поддерживать интерес к региону и зимой.