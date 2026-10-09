Осінні подорожі до польського узбережжя поступово стають звичним явищем. У Західному Помор'ї готелі, пансіонати та ресторани відзначають високий попит, особливо у вихідні. Про це повідомило польське видання Radio ZET із посиланням на звіт Північної господарської палати в Щецині.

Чому туристи обирають Балтійське море восени?

Поляки дедалі частіше планують відпочинок біля моря не лише влітку. Поза сезоном мандрівників приваблюють нижчі ціни, менша кількість людей і спеціальні пропозиції від готелів. І хоч частина туристів обирає закордонні міські подорожі, зокрема до Праги, Будапешта та Вільнюса, польське узбережжя залишається популярною альтернативою таким поїздкам.

За словами Ганни Мойсюк, президентки Північної господарської палати в Щецині, багато місцевих закладів характеризують нинішню осінь як найкращу за останнє десятиліття. Цьому сприяють сприятлива погода та спеціальні цінові пропозиції для відпочивальників. Особливо багато гостей приїжджає у п'ятницю, суботу та неділю.

Але відвідуваність безпосередньо залежить від погодних умов: у сонячні дні пляжі і набережні заповнені людьми, а під час дощів і сильного вітру туристів стає значно менше.

За прогнозами Інституту метеорології та водного господарства Польщі, температура в Західному Помор'ї ще кілька днів мала триматися близько 20 градусів тепла. Такий клімат сприяє прогулянкам узбережжям, відвідуванню ресторанів і спокійному відпочинку. Восени туристи рідше зосереджуються на купанні, натомість більше часу приділяють прогулянкам і місцевим закладам.

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Які курорти найпопулярніші та що готує туристичний бізнес?

Одним із головних напрямків Західного Помор'я залишається Свіноуйсьце. За словами Ганни Мойсюк, місто зберігає популярність і поза літнім сезоном. Серед інших затребуваних курортів: Мендзиздрої, Реваль, Поберово та Пустково. Також туристи цікавляться і менш очевидними напрямками, як Воліном, Кам'янцем-Поморським та Грифіце.

Атмосфера Свіноуйсьце: дивитись відео

Підприємці вже готуються до наступних свят. Готелі та інші заклади розробляють пропозиції на Різдво та Новий рік, а також пакети, пов'язані з місцевими розвагами, наприклад, моржуванням. У туристичній галузі очікують, що такі пропозиції допоможуть підтримувати інтерес до регіону і взимку.