Бали откроется для иностранцев уже в октябре: условия въезда

На Бали планируют открыть границы для иностранцев в октябре. Перед тем правительство несколько раз отложило это решение. Пускать будут только вакцинированных туристов, которым придется пройти тестирование после прилета.

Об открытии страны для международного туризма заявил министр экономики и туризма Сандиага Уно. Но деталей в правительстве пока не озвучивают.

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Условия для путешественников

Бали готовится возобновить работу для иностранных туристов после долгого ожидания. Границы откроют для путешественников том, что на острове значительное снижение распространения коронавируса. Кроме того, количество полностью вакцинированных жителей составляет 70%. Поэтому в правительстве считают, что приезд иностранцев не представляет угрозы для местного населения.

Однако, в отчетах правительства не указаны точная дата восстановления границ; также непонятно, граждане из каких стран смогут попасть на Бали. Въехать смогут полностью вакцинированные путешественники, но по прибытии в страну все равно придется сделать ПЦР тест.

Еще в марте этого года правительство создало план по открытию Бали. Он предусматривал, что вначале для иностранцев откроют 5 курортов: Кута, Нуса-Дуа, Убуд, Санур и Нуса Пенида.