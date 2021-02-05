В Китае, в национальном парке Чжанцзяцзе расположен самый высокий открытый лифт в мире – Байлонг. Его особенностью является подъем посетителей на высоту 330 метров менее чем за 2 минуты.

Источник: KrajSvitu

Лифт Bailong Elevator решили построить еще в конце девяностых. Строительство продолжалось несколько лет и уже в 2002 году эту территорию отнесли к всемирному наследию ЮНЕСКО. В переводе его название "Лифт 100 Драконов".

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Конструкция подъемника прикреплена к отвесной скале. Три двухэтажных кабины, входящих в нее, движутся параллельно. За один раз могут подняться 50 человек. Особой уникальности кабинам добавляют стеклянные стенки и пол, которые абсолютно прозрачны, поэтому во время подъема туристы могут получить высокую дозу адреналина и понаблюдать за прекрасными горными пейзажами.

Крупнейший в мире лифт позволяет туристам сэкономить более 3 часа пешего подъема и дает возможность в считанные минуты добраться горы, вид с которой просто захватывает: столбы-пики из кварца и песчаника, которые поднимаются на высоту до километра. Интересно, что именно пейзажи этого парка когда-то вдохновили Джеймса Кэмерона на создание фильма "Аватар".

Байлонг – самый высокий открытый подъемник в мире / Фото с сети