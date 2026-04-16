Из-за этой вещи багаж могут задержать в аэропорту: ни за что не догадаетесь

Есть одна вещь, которую пассажиры могут брать с собой в ручную кладь. Она абсолютно безопасна и не запрещена никакими правилами авиакомпании, но именно из-за нее вас могут неожиданно задержать на контроле безопасности в аэропорту.

На первый взгляд может показаться, что сумка на ленте пройдет сканер без лишних вопросов, однако из-за одной вещи багаж могут попросить открыть, чтобы сделать дополнительную проверку, пишет Mirror.

Читайте также Эти вещи у вас точно конфискуют на круизе – и вот почему

Из-за чего багаж могут дополнительно проверить?

Оказывается, что обычный предмет способен вызвать подозрение у службы безопасности из-за своей формы или плотности. Речь идет о коробке с картами.

Многие путешественники берут с собой игральные карты, UNIO или другие подобные игры, особенно если планируют отдых без интернета. Некоторые могут брать с собой в путешествие карты Таро.

Несмотря на то, что эти вещи разрешено перевозить, они все же могут стать причиной для дополнительной проверки.

Дело в том, что плотно сложенные колоды карт имеют специфический вид на рентгене. Поэтому сотрудникам службы безопасности сложнее быстро убедиться, что внутри нет ничего постороннего, поэтому такие предметы иногда вызывают подозрение и задерживают процесс проверки.



Колода карт может вызвать подозрения / Фото Pexels

Эксперты рекомендуют доставать такие карточки из сумок или чемодана перед прохождением контроля и класть их в лоток отдельно вместе с телефоном, часами и другими мелкими вещами.

Но если работники все же решат проверить вещи вручную, то это нормальная практика. Это не запрещенный предмет, однако дополнительная проверка займет время, поэтому такие колоды карт рекомендуют держать где-то сверху в сумке, чтобы их можно было легко вытащить.

Обратите внимание, что в ручную кладь Ryanair нельзя класть предметы с острым концом или краем, если их длина превышает 6 сантиметров, но одноразовые бритвы в пластиковом корпусе разрешены, пишет Express.

Маникюрные ножницы часто вызывают проблемы на проверке безопасности, поэтому лучше держать их в зарегистрированном багаже или купить на месте назначения.

Что еще стоит прочитать?