Австрия и Нидерланды открылись для вакцинированных украинцев
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Две европейские страны полностью открылись для украинцев, имеющих прививки от коронавируса. Правда, поехать в них вакцинированные украинцы могут не сразу.
Австрия и Нидерланды с 1 июля разрешили въезд вакцинированным украинцам с туристической целью. Утешительную новость сообщил глава МИД Украины.
Важно Правительство утвердило международный COVID-сертификат
Австрия и Нидерланды открылись для украинцев
В Австрии возможен въезд без регистрации и без карантина с сертификатом полной вакцинации против COVID-19. Почти все, как в допандемические времена.
Полностью вакцинированные граждане Украины могут снова наслаждаться безвизом,
– написал глава МИД Украины.
Впрочем, есть важные условия: полный курс прививки должен быть проведен не менее чем за 14 дней до пересечения границы и определенными вакцинами. В списке препаратов обеих стран оказался китайский Sinovac, которым прививают украинцев в центрах массовой вакцинации.
Вакцины, которые признает Австрия:
- Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer;
- Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca Covishield от Serum Institute of India;
- COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson;
- mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna;
- Sinopharm/BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell),
- Sinovac.
Также возможен въезд с отрицательным ПЦР-тестом, но необходимо непременно пойти на 10-тидневный карантин. Прекратить его можно, пройдя половину: тогда необходимо предоставить отрицательный результат теста.
У Нидерландов такие же условия въезда, что и у Австрии, правда, несколько отличается список используемых вакцин. Так, будут пускать тех украинцев, которые привиты индийской вакциной Covishield.
- Pfizer/BioNTech (Comirnaty),
- Astra Zeneca EU (Vaxzevria),
- Johnson & Johnson (Janssen),
- Moderna (Spikevax),
- Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria),
- Serum Institute of India (Covishield),
- Sinopharm BIBP,
- Sinovac.
Паспорта вакцинации и COVID-сертификаты
- Каждый украинец, который прошел полный курс вакцинации, получает бумажный сертификат об этом. Его признает международное сообщество.
- 1 июля в Европейском Союзе ввели цифровые COVID-сертификаты. В Украине в этот же день начали тестировать будущие цифровые прототипы сертификатов.
- Важно, что Украина и Европейский Союз уже достигли политического согласия относительно взаимного признания сертификатов.