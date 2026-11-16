Столбики термометров достигают 48 градусов: как целый город в Австралии спрятался под землей

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Как сообщает издание Polsat News, пустынный городок Кубер-Педи в штате Южная Австралия расположен в 846 километрах к северо-западу от Аделаиды.

Что известно об этом городе и его жителях?

В настоящее время здесь постоянно проживают около 1,4 тысячи человек, которые вынуждены ежедневно приспосабливаться к экстремальным природным условиям.

Населенный пункт известен как мировая столица опалов, ведь именно богатые месторождения этого драгоценного камня привлекли сюда первых шахтеров в 1916 году. Однако горняки быстро столкнулись с невыносимым климатом, из-за которого в летние месяцы столбики термометров регулярно пересекают отметку в 40 градусов.



Городок Кубер-Педи расположен под землей / Фото из открытых источников

По данным Австралийского бюро метеорологии, температурный рекорд в городке составляет 48,3 градуса – этот показатель фиксировали дважды: в декабре 2019 года и в конце января 2026 года. Ситуацию осложняют высокая солнечная радиация, всего 67 пасмурных дней в году и мизерное количество осадков, не превышающее 145 миллиметров.

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Жилье под скалами спасает от жары

Чтобы не зависеть от постоянной работы систем кондиционирования, жители начали выдалбливать помещения непосредственно в скальных породах. Для обеспечения безопасности такие конструкции создают на глубине не менее четырех метров, а некоторые объекты заглублены почти вдвое больше.

Быт в подземном городе Кубер-Педи / LADbible

Главным преимуществом скальных жилищ является естественная теплоизоляция, которая обеспечивает стабильный микроклимат в любое время года. Благодаря толще породы внутренняя температура в течение года надежно держится в комфортных пределах от 19 до 25 градусов тепла.

Со временем подземная сеть разрослась до масштабов автономного городского центра. Сегодня под поверхностью полноценно функционируют продуктовые магазины, рестораны, бары, казино, парикмахерские и подземные гостиничные комплексы для приезжих.

Подземные храмы и съемки культового кино

Особое место под землей занимают религиозные сооружения нескольких конфессий. В скалах действуют католическая, англиканская и сербская православная церкви, причем ряд старинных подземных сооружений первой половины XX века получил официальный статус объектов национального наследия Австралии.

Церковь в подземном городке / disgustingmen.com

Поток путешественников значительно вырос после того, как в 1987 году завершили асфальтирование трансконтинентальной трассы Стюарт. Помимо подземных галерей, туристов и кинематографистов привлекают окружающие марсианские ландшафты – именно здесь снимали сцены для фильмов "Безумный Макс 3: Под куполом грома" и "Черная дыра".

На поверхности городка жизнь также не останавливается: там работают сервисные заведения и функционирует нетипичное поле для гольфа без травы. Спортсмены носят с собой небольшие куски искусственного покрытия, на которые устанавливают мяч перед каждым ударом.

Город Кубер-Педи / Фото из открытых источников

Примерно в 15 километрах от поселения расположена еще одна известная достопримечательность – забор Динго длиной 5614 километров. Эта защитная линия охраняет пастбища от нападений диких собак и других хищников и остается самым длинным сооружением такого типа в мире.

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