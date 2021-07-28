В Австралии оператор беспилотника помог спасти дайвера от акулы

На побережье Австралии оператор дрона Мэтт Вудс помог спасти дайвера от акулы. Он увидел на мониторе, как в море водолаз отбивается от атаки хищника, и вызвал береговую охрану.

К счастью, дайвер остался невредимым. Видео жуткой встречи 36-летний Мэтт выложил в своем инстаграме.

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Как все было

История, от которой в жилах стынет кровь, произошла возле популярного в Сиднее пляжа Бонди.

В этот день Мэтт, сидя на балконе, запустил свой беспилотник, чтобы осмотреть море.

Когда дрон разместился над открытыми водами, он увидел на мониторе дайвера, который плавал возле стаи рыб. Среди них была и акула.

Сначала я не понимал, что там происходит. Но потом увидел, как водолаз использовал свой гарпун, чтобы удержать акулу,

– рассказывает Мэтт.

Он немедленно вызвал береговую охрану и продолжал наблюдать за дайвером, чтобы направить к нему спасателей.

Спасение водолаза

Между тем водолаз отбивался от атак акулы оружием для подводной охоты.



Оператор беспилотника увидел охотника, которого атаковала акула / Скриншот с видео Мэтта Вудса

По словам Мэтта, хищник выглядел довольно разъяренным и каждый раз пытался приблизиться к мужчине. Когда акула "клюнула" на прикрепленный к дайверу оранжевый поплавок, мужчине удалось немного увеличить расстояние между ними.



Акула напала на водолаза / Скриншот с видео Мэтта Вудса

Недовольная нападающая била поплавком о воду, но в конце концов отступила, когда услышала звук водного мотоцикла береговой охраны. Тогда водолаз счастливо выбрался на скалы.

Вся эта жуткая сцена длилась примерно полчаса.

Пока неизвестно, кто был этим отчаянным водолазом. После его спасения Мэтт сразу спустился на пляж с надеждой встретить дайвера, однако его нигде не было.