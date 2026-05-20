Большинство туристов допускают серьезную ошибку с поврежденным чемоданом: как добиться компенсации

Если авиакомпания повредила ваш багаж, не стоит паниковать, ведь ваши права защищены международной конвенцией. Однако для получения компенсации необходимо следовать четкому алгоритму действий и не упустить важные сроки.

Как только вы сдаете свой чемодан на стойке регистрации, авиакомпания берет на себя юридическую ответственность за его безопасность вплоть до момента, когда вы заберете его на багажной ленте. Как пишет издание Mirror.co.uk, эта обязанность закреплена в Монреальской конвенции и распространяется на потерю, повреждения и задержку багажа. Действие конвенции охватывает все путешествие, поэтому не имеет значения, где именно произошла неприятность: в аэропорту вылета, во время перелета или уже в вашем пункте назначения.

За какие повреждения отвечает авиакомпания?

Стоит понимать, что авиакомпании обычно не компенсируют мелкие косметические дефекты, такие как потертости, царапины или небольшие вмятины. Однако они несут ответственность за более серьезные проблемы:

структурные повреждения корпуса,

сломанные колеса,

оторванные ручки

или порчу вещей внутри чемодана.

Что делать сразу после обнаружения повреждения?

Самое главное правило – не медлить. Вы должны сообщить о повреждении в аэропорту, где вы его впервые заметили. Если вы поедете домой или в отель и только потом обратитесь в авиакомпанию, она может заявить, что чемодан был поврежден уже после того, как вы его забрали. В таком случае доказать вину перевозчика будет значительно сложнее. И такую ошибку допускает немало путешественников, если не большинство.



Сообщите сотрудникам аэропорта, что ваш чемодан поврежден / Фото ASphotofamily

Какие доказательства нужно собрать?

Ваша лучшая защита – это максимальное количество доказательств. Один из важнейших документов, который вы можете получить, – это Акт о ненадлежащей перевозке багажа (Property Irregularity Report, PIR). Его следует оформить на стойке обслуживания багажа в аэропорту, как только вы заметили проблему. Этот документ является официальным подтверждением того, что вы заявили о повреждении до того, как покинули аэропорт.

Немедленно сделайте четкие фотографии или видео повреждений, пока вы еще находитесь в зале выдачи багажа. Если у вас есть фото чемодана, сделанные до его сдачи в багаж, это будет идеальным доказательством того, что он не был поврежден до перелета. Смартфоны автоматически добавляют к фото метки времени и геолокации, но не помешает зафиксировать на снимках и дополнительные доказательства: номер багажной карусели, информационные табло с рейсами и вывески аэропорта.

Куда обращаться и в какие сроки?

Срок для подачи жалобы на повреждение чемодана сжатый. В идеале, это нужно сделать немедленно в аэропорту. Ищите стойку с надписью Baggage Service Desk (иногда Luggage Claim или Ground Handling Desk). Обычно она расположена в самом зале выдачи багажа, возле каруселей или вдоль стены перед таможенным контролем.

Если на месте нет персонала, обязательно сфотографируйте пустую стойку как доказательство того, что вы пытались решить вопрос. В некоторых аэропортах рядом есть киоски самообслуживания, где можно отсканировать багажную бирку и зарегистрировать повреждения.

Обратите внимание! Критически важно подать официальную претензию в авиакомпанию (обычно через ее вебсайт) в течение семи дней после рейса. Если вы пропустите этот срок, ваше законное право на компенсацию практически исчезает.

На какую компенсацию можно рассчитывать?

Важно знать, что вы не получите автоматически денежную выплату. Обычно авиакомпании предлагают один из таких вариантов:

Профессиональный ремонт: авиакомпания может оплатить услуги специализированной мастерской, которая починит сломанные колеса, ручки или молнии. Прямая замена: вам могут прислать новый чемодан из каталога брендов-партнеров, соответствующий размеру и стилю вашего старого. Денежная выплата (с учетом амортизации): если авиакомпания соглашается на денежную компенсацию, она не возместит полную стоимость нового чемодана. Сумма рассчитывается с учетом возраста вашего чемодана. Например, если ваш чемодан стоимостью 300 фунтов стерлингов (около 18 тысяч гривен по нынешнему курсу) был в использовании четыре года, авиакомпания может оценить его текущую стоимость только в 100 фунтов (около 6 тысяч гривен) и выплатить именно эту сумму.

Если же в чемодане были повреждены вещи, вы также можете претендовать на возмещение. Как отмечается в Монреальской конвенции, стоимость ремонта или замены конкретных предметов может быть компенсирована на сумму до 1288 специальных прав заимствования (SDR), что составляет примерно 1300 – 1600 фунтов стерлингов (77 – 95 тысяч гривен), но при условии, что авиакомпания признает, что вещи были "должным образом упакованы".



Вещи должны быть надлежащим образом упакованы / Фото Benzoix

Как еще можно минимизировать проблемы с багажом?

Чтобы подготовиться к таким ситуациям и упростить процесс доказательства своей правоты, эксперты советуют принимать превентивные меры. В частности, заранее фотографировать не только сам чемодан, но и его содержимое и багажную бирку – это поможет при идентификации, и станет доказательством для страховой. Также, чтобы уменьшить риск повреждения, работники аэропорта советуют выбирать чемоданы с прочным корпусом и качественными колесами.

Повреждение или потеря багажа – одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются путешественники. Главное правило в такой ситуации – действовать немедленно, не покидая зону выдачи багажа. Таким образом вы сможете добиться компенсации от авиакомпании.