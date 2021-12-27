Авиакомпании отменяют тысячи рейсов на новогодние праздники: в чем причина

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила об отмене 33 тысяч рейсов в зимнем расписании. Это около 10% от общего плана полетов.

Все из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Пилоты просто не могут выйти на межконтинентальные рейсы из-за болезни.

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Lufthansa отменяет 33 тысяч рейсов

Так, с 23 по 26 декабря будут отменены некоторые трансатлантические рейсы, в частности, в Бостон, Хьюстон и Вашингтон, а также некоторые рейсы в Японию.

По словам генерального директора Карстена Шпора, количество бронирований на праздничный период резко сократилось.

Прежде всего, нам не хватает пассажиров на наших внутренних рынках в Германии, Швейцарии, Австрии и Бельгии, потому что эти страны больше всего пострадали от волны пандемии.

– заметил он газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Шпор подчеркнул, что авиакомпания выполняла лишь 60% рейсов по сравнению с допандемическим 2019 годом, с "примерно половиной" пассажиров.

Впрочем, Lufthansa не собирается отменять все текущие регулярные рейсы. Ведь, как отметил Шпор, это минимальное количество, необходимое авиакомпании, чтобы сохранить свои взлетные и посадочные места в крупных аэропортах.

Из-за снижения спроса в январе мы бы даже отменили гораздо больше рейсов. Но зимой нам придется выполнить 18 тысяч дополнительных, ненужных рейсов, чтобы обеспечить наши права на взлет и посадку.

– пожаловался он.

Руководство авиакомпании надеется, что ситуация стабилизируется к летнему сезону, после того как большинство стран начнут проводить бустерные прививки от COVID-19.

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Авиакомпании массово отменяют рейсы

В результате быстрого распространения "Омикрона" авиакомпании отменили тысячи рейсов на период Рождества. Десятки тысяч пассажиров по всему миру не смогли отправиться к месту назначения, пишет BBC.

Согласно данным сайта FlightAware, начиная с 24 декабря было отменено уже более 8 тысяч рейсов. Больше всего пострадали авиаперевозчики в США и Китае.

Отмечается, что авиакомпании вынуждены отменять полеты из-за массового инфицирования персонала, в том числе членов экипажей.

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