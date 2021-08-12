Авиакомпания Austrian Airlines безумно снизила цену авиабилетов по направлению Киев – Вена

С 1 июля 2021 года въезд в Австрию возможен для всех целей путешествий. Именно поэтому различные авиаперевозчики запускают туда рейсы, еще и по выгодной цене.

Авиакомпания Austrian Airlines – не исключение. К концу года она предлагает своим клиентам авиабилеты на рейсы Киев – Вена за 97 долларов в обе стороны с учетом всех сборов.

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Билет по такой стоимости можно забронировать в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2021 года.

Перелет включает большую ручную кладь – чемодан с габаритами до 55х40х23 сантиметров и весом до 8 килограммов. Кроме того, пассажиру разрешается провозить личную вещь с размерами до 40х30х10 сантиметров без ограничения по весу.

Самые дешевые билеты можно приобрести по тарифу экономкласса Economy Light. Однако вернуть их невозможно, разве обменять при оплате штрафа 35 евро и разницы тарифов, если новый билет дороже.

Условия въезда в Австрию

Без тестов, карантина и регистрации могут въезжать граждане Украины, которые получили прививки. Украинский сертификат о вакцинации начинает действовать для въезда в Австрию через 14 дней после получения последней прививки от COVID-19.

Вакцины, которые признает Австрия:

BioNtech / Pfizer;

AstraZeneca;

Covishield;

Johnson & Johnson;

Moderna;

Sinopharm;

Coronovac.

Как сообщает консульская служба МИД Украины, невакцинированным туристам необходимо пройти онлайн-регистрацию путешествия, не ранее чем за 72 часа до въезда. Формуляр доступен на oesterreich.gv.at.

Они также обязаны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, тест на антиген или справку, подтверждающую перенос болезни на протяжении последних 180 дней.

Кроме того, после въезда необходимо пойти на 10-тидневный карантин, который можно прекратить при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.

По данным Worldometer , по состоянию на 10 августа 2021 года в Австрии обнаружено 664 133 случая заражения коронавирусом, из них 10 751 летальный.

Отметим, ранее нидерландская авиакомпания KLM заявила, что предлагает дешевые билеты из Киева в Европу. Стоимость начинается от 178 долларов в обе стороны.