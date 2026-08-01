Не только Саграда Фамилия: впечатляющие шедевры Гауди, которые стоит увидеть в Барселоне

Собор Саграда Фамилия уже давно стал главным символом Барселоны. Однако творчество Антонио Гауди выходит далеко за пределы этой всемирно известной достопримечательности.

После завершения строительства центральной башни Иисуса Христа у города появился новый повод обратить внимание на архитектурное наследие художника, пишет The Olive Press.

Что нужно знать о Саграда Фамилия?

Путевой журналист Юджин Костелло рассказал, что завершение строительства последней башни Саграда Фамилия стало одним из важнейших событий в истории современной Барселоны.

Несмотря на то, что Саграда Фамилия ежегодно принимает миллионы туристов, она остается именно тем, чем Гауди задумывал ее с самого начала: живой церковью, а не просто самой выдающейся достопримечательностью Испании,

– отметил журналист Костелло.

По его словам, наибольшее впечатление производит не внешний вид собора, а внутреннее пространство. Внутри каменные колонны напоминают деревья, а свет, проникающий сквозь разноцветные витражи, постоянно меняет атмосферу внутри.

Саграда Фамилия для Антонио Гауди была выдающейся и самой важной работой. В конце жизни он даже поселился в базилике, чтобы контролировать строительство.

В июне 1926 года по дороге на исповедь Гауди сбил трамвай. Из-за неприметной одежды его сначала приняли за нищего, а через три дня архитектор скончался. Барселона похоронила его как национального героя.

Что еще стоит внимания, кроме Саграды Фамилии?

Несмотря на то, что Саграда Фамилия всемирно известна, наследие Гауди не ограничивается только этим архитектурным достижением. По словам журналиста, Каса Батльо отличается волнистым фасадом, балконами, похожими на маску, а также крышей, напоминающей чешую дракона.

Неподалеку расположена Каса Мила, или Ла Педрера. Ее фасад из известняка напоминает морские волны, а дымоходы на крыше – каменных воинов.

Архитектура парка Гуэль очень гармонично переплетается с природой. Здесь мозаики, колонны и знаменитые скамейки способны доставить удовольствие от увиденного и детям, и взрослым.

Журналист отметил, что творчество Гауди еще при его жизни вызывало у многих споры. Пабло Пикассо считал собор Саграда Фамилия абсурдным, а Сальвадор Дали, напротив, считал архитектора провидцем, опередившим сюрреализм на десятилетия.

Каждый год миллионы людей из разных уголков мира совершают своеобразное паломничество к творениям Гауди, поскольку мечтают увидеть их из-за того, что они совершенно не похожи ни на что из того, что когда-либо было построено.