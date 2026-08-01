Після завершення будівництва центральної Вежі Ісуса Христа місто отримало новий привід звернути увагу на архітектурну спадщину митця, пише The Olive Press.

Що треба знати про Саграду Фамілію?

Тревел-журналіст Юджин Костелло розповів, що завершення будівництва останньої вежі Сагради Фамілії стало однією з найважливіших подій в історії сучасної Барселони.

Попри те, що Саграда Фамілія щороку приймає мільйони туристів, вона залишається саме тим, чим Гауді задумував її від самого початку: живою церквою, а не просто найвидатнішою пам'яткою Іспанії,

– зазначив журналіст Костелло.

За його словами, найбільше враження справляє не зовнішній вигляд собору, а внутрішній простір. Всередині кам’яні колони нагадують дерева, а світло, яке проходить крізь різнокольорові вітражі, постійно змінює атмосферу всередині.

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Саграда Фамілія для Антоніо Гауді була визначною й найважливішою роботою. Наприкінці життя він навіть оселився у базиліці, щоб контролювати будівництво.

У червні 1926 року дорогою до сповіді Гауді збив трамвай. Через непримітний одяг його спочатку прийняли за жебрака, а через три дні архітектор помер. Барселона поховала його як національного героя.

Що ще вартує уваги, крім Сагради Фамілії?

Попри те, що Саграда Фамілія всесвітньо відома, спадщина Гауді не обмежується лише цим архітектурним здобутком. За словами журналіста, Каса Батльойо вирізняється хвилястим фасадом, балконами, що схожі на маску, а також дахом, який нагадує луску дракона.

Неподалік розташована Каса Міла чи Ла Педрера. Її фасад з вапняку нагадує морські хвилі, а димарі на даху – кам’яних воїнів.

Архітектура парку Гуель дуже гармонійно переплітається з природою. Тут мозаїки, колони й знамениті лави здатні принести задоволення від побаченого і дітям, і дорослим.

Журналіст зазначив, що творчість Гауді ще за життя викликала у багатьох суперечки. Пабло Пікассо вважав собор Саграда Фамілія абсурдним, а Сальвадор Далі, навпаки, вважав архітектора провидцем, який випередив сюрреалізм на десятиліття.

Кожного року мільйони людей з різних куточків світу здійснюють власне паломництво до творінь Гауді, оскільки мріють їх побачити через те, що вони абсолютно несхожі на будь-що, що будь-коли було збудоване.