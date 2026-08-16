Буковель или Верховина: где в Карпатах дороже всего снять дом на сутки

Карпаты традиционно остаются одним из популярных направлений для отдыха, однако цены на жилье в разных курортных местах могут различаться в разы. Причем за последний год стоимость аренды изменилась далеко не одинаково: где-то она выросла, а в некоторых местах, наоборот, заметно снизилась.

Об этом сообщает Biz.LIGA.net со ссылкой на анализ OLX Недвижимость.

Где отдых в Карпатах обойдется дороже всего?

Самая высокая стоимость посуточной аренды домов среди проанализированных карпатских локаций зафиксирована в Буковеле (Полянице). Сейчас за дом здесь придется заплатить около 4000 грн в сутки. При этом за год цена не изменилась.

Несколько дешевле обойдется жилье в Татарове. Медианная стоимость аренды здесь составляет 3925 грн в сутки. В то же время по сравнению с прошлым годом цена выросла примерно на 5%: тогда она составляла 3750 грн.

По 3000 грн в сутки стоит аренда дома в Славском, Микуличине, Косове и Пилипце. Однако динамика цен в этих населенных пунктах различна. В Славском и Микуличине за год стоимость аренды увеличилась на 20%. Еще существеннее подорожали дома в Косове: здесь медианная цена выросла на 50%. А вот в Пилипце ситуация противоположная. Аренда за год подешевела на 14%: с 3500 грн до 3000 грн в сутки.

Насколько изменились цены на Драгобрате и в Яремче?

Заметные изменения стоимости аренды произошли и в других популярных туристических местах Канапирпат. В частности, на Драгобрате средняя стоимость аренды дома сейчас составляет около 2800 грн в сутки. Год назад медианная цена была значительно ниже – около 900 грн. Примерно столько же придется заплатить за сутки аренды дома в Сколе. За год медианная стоимость здесь выросла на 22%: с 2300 до 2800 грн.

В Яремче дом можно арендовать в среднем за 2500 грн в сутки. За год цена выросла на четверть. Более доступными по сравнению с этими курортами остаются Ворохта и Воловец. В каждом из этих населенных пунктов медианная стоимость аренды составляет около 2000 грн в сутки. Впрочем, и здесь цены за последний год изменились. В Ворохте аренда подорожала примерно на 10%. А в Воловце в прошлом году дом можно было снять примерно за 900 грн в сутки.

Где в Карпатах можно дешевле всего снять дом?

Самая низкая медианная стоимость среди проанализированных локаций зафиксирована в Верховине. Сейчас аренда дома здесь стоит около 750 грн в сутки. Цена особенно заметно отличается от прошлогодней. В 2025 году медианная стоимость посуточной аренды в Верховине составляла 2500 грн. Таким образом, за год показатель снизился на 1750 грн.

По данным анализа OLX Недвижимость, столь существенные колебания стоимости не обязательно означают, что владельцы массово снизили цены на жилье. На медианную цену может влиять и то, какие именно предложения представлены на платформе. Как поясняется в сообщении, если среди активных объявлений становится больше бюджетных вариантов, это может заметно изменить медианную стоимость аренды.