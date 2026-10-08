Речь идет об Арборетуме в селе Страдч Яворовского района. Он расположен среди холмов Расточья и сочетает в себе научную коллекцию растений с живописными аллеями.
Где находится арборетум?
Арборетум расположен в селе Страдч Яворовского района Львовской области и занимает 5,7 гектара. Территория почти ровная, а перепад высот составляет около 10 метров.
Это место – не просто парк, а научно-исследовательская территория с экспозиционными и исследовательскими участками. Его история началась еще в 1962 году. Тогда здесь высадили первые 200 деревьев, среди которых были лиственница, различные виды ореха, туя, береза, тополь и черемуха поздняя.
Арборетум осенью / инстаграм krasoty.zemli
Какие растения здесь можно увидеть?
Его коллекция насчитывает около 350 таксонов растений. Здесь представлены дугласия Мензиса, пихта одноцветная, кипарисовик Лавсона, туя гигантская, черный и серый орехи, красный дуб, магнолии и черемуха поздняя.
Некоторые растения происходят из Японии и Китая. Среди них: гинкго двулопастное, туйевик японский, магнолии, метасеквойя китайская и эвкомия вязолистная. В коллекции есть и виды, занесенные в Красную книгу Украины – это тис ягодный, бересклет карликовый и клекачка перистая. Отдельную группу составляют представители рода сосна, а именно европейская, сибирская и корейская кедровые сосны.
Почему осенью арборетум особенно интересен?
Территорию арборетума пересекают аллеи, которые делят ее на отдельные участки с группами деревьев и кустарников. Одной из его изюминок является аллея дугласии Мензиса. Рядом растут различные формы туи западной.
Разнообразие растений делает территорию интересной для осенней прогулки. В октябре, когда деревья и кустарники сменяют зеленую листву на осенние оттенки, аллеи и растительные композиции могут выглядеть особенно живописно.
Где находится Арборетум: смотреть на картах