Трапезничал в карьере около популярного курорта: крокодил на Арабатской стрелке завтракал уткой

Рыбаки на Херсонщине вблизи популярного курорта заметили большую рептилию. Крокодил именно завтракал уткой. Мужчины сообщили о животном в полицию, а те в свою очередь привлекли к работе ветеринаров.

Инцидент произошел в одной из искусственных водоемов, на месте бывшего песчаного карьера. Но это не популярной локацией для отдыха – озеро заросло камышом.

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Крокодил на Арабатской стрелке

В Херсонской полиции подтвердили, что к ним обратились отдыхающие.

Позвонили двое местных рыбаков, в одном из водоемов на территории Арабатской Стрелки, увидели крокодила. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и спасательная служба. Также приехали ветеринары, чтобы его достать,

– рассказала пресс-секретарь полиции Херсонской области Татьяна Скуба.

На месте правоохранители обнаружили, что из воды торчала голова крокодила. 6 полицейских охраняли территорию до приезда ветеринара. Длина животного – около 1,5 метра.



Крокодил, которого достали из карьера / Фото Полиция Херсона

Но к сожалению, пока специалисты получали рептилию с искусственного водоема, она погибла. Причину должны установить ветеринары, потому что неизвестно, как туда попал хищник и сколько провел времени.

В полиции также отметили, что сообщений об исчезновении крокодила к ним не поступало.