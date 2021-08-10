Античный город на берегу Бугского лимана: тысячелетняя "Ольвия" привлекает туристов

На берегу Бугского лимана, в 40 километрах от Николаева, расположено село Парутино. Оно привлекает туристов не только живописными видами, но и романтикой античности. Именно там расположен Национальный историко-археологический заповедник "Ольвия".

О селе Парутино в своих произведениях упоминал еще Геродот. Античный город-государство основали в начале VI века до нашей эры. Оно просуществовало почти тысячу лет.

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В переводе с греческого "Ольвия" означает "счастливая". В сентябре 2021 года исполняется 100 лет, с тех пор как городище взяли под государственную охрану.

Рай для археологов

Известный археолог Алла Буйских считает "Ольвию" уникальным памятником мирового масштаба. В отличие от античных памятников в Средиземном море – в Италии, Греции или в Турции, украинская территория еще недостаточно исследована.



Ольвия до сих пор мало исследована археологами / Фото с сайта заповедника

"Здесь нет ни средневекового культурного слоя, ни современного города. Ольвия является настоящим парадизом для профессиональных археологов", – отметила Буйских.

Зевсов курган

Античное городище на Николаевщине начали раскапывать 120 лет назад. По сей день археологи ежегодно находят новые захоронения и артефакты. Целый комплекс памятников древнего города-государства расположен на 300 гектарах.



Зевсов курган является известной локацией в Ольвии / Фото с сайта заповедника

Одной из самых известных локаций Ольвии является Зевсов курган. Он расположен в центре городища, его возвели еще во II веке нашей эры. Достопримечательность хорошо сохранилась, но ее разграбили еще до того, как о ней стало известно археологам.

"Скорее всего, здесь похоронили человека или лиц, которые имели статус в городской иерархии. Городская аристократия или даже выходцы из храмового жречества", – рассказал историк Валерий Чернявский.

По его словам, поскольку курган разграбили, пока точно сказать, кого там похоронили, нельзя. Вероятно, содержимое памятки разворовали за несколько раз.

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Дом Бахтова

Заслуженный художник Украины Владимир Бахтов живет в 350 метрах от "Ольвии". Он всю жизнь посвятил заповеднику и даже стилизовал под него собственное жилье.

"Люди знают мою любовь к камням и дарят их мне. Почти в каждом дворе есть античный камень или в фундаменте, или курятник может быть построен из частей от кургана", – отметил Бахтов.

Античное государство художник изображает в своих работах в различных техниках, особое внимание придает офорту – тиснению на медных или цинковых пластинах. Часть работ посвящена мистическому ритуалу древних людей – инициации. Его участники переживали транс и своеобразное перерождение в пещерах.

"Ольвия" вновь открыта для туристов

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году заповедник почти не посещали туристы. Директор "Ольвии" Роман Козленко пояснил, что в ближайшем будущем там планируют проводить интерактивные экскурсии и обновить музейный комплекс для работников и волонтеров-археологов.



Ольвия открыта для туристов / Фото с сайта заповедника

"Для туристического экскурсионного маршрута мы восстанавливаем некоторые археологические объекты", – добавил он.

Заповедник "Ольвия" включает в себя городище с системой водоснабжения, некрополь с различными типами захоронений и остров Березань в Черном море, где существовало древнейшее древнегреческое поселения Северного Причерноморья. На территории есть музей, остатки стен, цитадели и жилых кварталов.