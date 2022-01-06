Англия упрощает условия въезда для вакцинированных туристов: что изменится

Правительство Великобритании приняло решение упростить правила въезда для вакцинированных туристов. В частности, упразднить требование ПЦР-теста перед прибытием в Англию.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Англия отменяет ПЦР-тесты для вакцинированных туристов

По его словам, с 7 января путешественники с двойной дозой и младше 18 лет больше не должны будут представлять отрицательный результат теста на коронавирус перед вылетом в Англию.

С пятницы мы прекращаем тестирование перед отправкой... мы также отменяем требование изоляции по прибытии,

– заявил Джонсон.

Он также добавил, что с той же даты этим категориям лиц больше не придется самоизолироваться, ожидая результатов негативного теста.

С 9 января вакцинированные туристы смогут пройти более дешевый тест на антиген в течение двух дней после прибытия, при этом им не нужно проходить карантин в ожидании результата.

В настоящее время такие ослабления касаются только Англии, впрочем, вероятно, что правительства Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии последуют этому примеру.

Правила для невакцинированных – неизменны

Ни одно из действующих правил путешествий не изменится для невакцинированных путешественников в возрасте от 18 лет – они по-прежнему должны продолжать сдавать отрицательный тест перед отъездом, проходить 10-дневный карантин по прибытии, а также ПЦР-тест на второй и восьмой дни самоизоляции.

Так, смягчение правил с 7 января приведет к тому, что ограничения на въездные поездки вернутся к тем, что были с 24 октября по 30 ноября в прошлом году.

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