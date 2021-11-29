AnadoluJet запускает новое направление из Одессы: куда будет летать

Турецкий лоукостер AnadoluJet заявил о запуске нового направления из Украины. Он является дочерней структурой авиакомпании Turkish Airlines.

Так, в системе бронирования лоукостера появились билеты по направлению Одесса – Стамбул.

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AnadoluJet запускает полеты из Одессы в Стамбул

Первый рейс запланирован на 18 декабря. Рейсы будут выполняться трижды в неделю – каждый четверг, субботу и воскресенье.

AnadoluJet будет летать из Одессы в аэропорт Стамбул-Сабиха Гекчен (SAW), когда Turkish Airlines будет выполнять рейсы в главный аэропорт Стамбула (IST).

Расписание рейсов

Одесса 14:35 – Стамбул 17:05;

14:35 – 17:05; Стамбул 13:20 – Одесса 13:40.

Стоимость авиабилетов

Цена билетов начинается от 26 евро в одну сторону и от 49 евро в обе.

Дешевые билеты предусматривают 20 килограммов багажа, а также ручную кладь весом до 8 килограммов и размерами 55x40x23 сантиметров.

Все пассажиры, купившие свои билеты на сайте AnadoluJet и Turkish Airlines, могут пройти онлайн-регистрацию за 60 минут до взлета на внутренних рейсах и за 75 минут на международных рейсах.