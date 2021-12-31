В Амстердаме закроют все туристические магазины: с чем это связано

Столица Нидерландов объявила о намерении закрыть сувенирные магазины. Амстердам сделает это ради борьбы с чрезмерным туризмом.

Также таким образом город планирует вернуть местных жителей.

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В Амстердаме закроют все туристические магазины

Согласно заявлению городского совета, город закроет коммерческие площадки в течение следующего месяца.

Владельцы 167 объектов в историческом центре Амстердама больше не смогут превращать свои торговые площади в сувенирные магазины, секс-шопы, минисупермаркеты, обменные пункты, банкоматы или продовольственные магазины,

– говорится в сообщении.

На их месте появятся магазины и тренажерные залы.

Так, мэрия хочет показать, что Амстердам – город для жизни, а не для туристов.

Амстердам хочет запретить продавать каннабис туристам

Кроме того, в Амстердаме планируют запретить посещение туристам известных кафе с каннабисом. Предложение выдвинула мэр города Флемке Халсема, после того как столица Нидерландов "стала свидетелем антиобщественного поведения туристов".

Каннабис-кафе пользуются популярностью у иностранцев, которых тянет в город, где наркотик можно приобрести по определенному лимиту.

Халсема предлагает разрешить посещение только жителям Нидерландов, чтобы гости могли сосредоточиться на других туристических местах и ​​путешествовали в Амстердам по правильным причинам.

Ранее мэр Халсема уже выдвигала это предложение в феврале 2020 года, но, согласно отчету, из-за подобного запрета одна треть туристов перестанет посещать страну.