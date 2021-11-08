Амстердам хочет запретить продавать каннабис туристам: известная причина
Источник:SchengenVisaInfo.com.
Известные кафе с каннабисом в Амстердаме вскоре могут запретить посещение всем туристам. Дело в том, что все чаще иностранцы проявляют асоциальное поведение.
Каннабис-кафе пользуются популярностью у иностранцев, которых тянет в город, где наркотик можно приобрести по определенному лимиту. Продажа разрешена только в столице Нидерландов – зато по всей стране запрет действует еще с 2013 года.
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Амстердам хочет запретить продавать каннабис туристам
Предложение о введении запрета на посещение туристами 166 каннабис-кафе выдвинула мэр Амстердама Флемке Халсема, после того, как столица Нидерландов "стала свидетелем антиобщественного поведения туристов".Обратите внимание! Местный житель рассказал, что однажды, отдыхая на своей кровати, увидел кого-то, кто просто сел и вырвал в окно. По его словам, туристы пренебрежительно относятся к кварталам и людям, которые там живут и работают.
Халсема предлагает разрешить посещение только жителям Нидерландов, чтобы гости могли сосредоточиться на других туристических местах и путешествовали в Амстердам по правильным причинам.
Мы хотели бы, чтобы туристы приезжали в Амстердам за богатством, красотой и культурным наследием,
– заметила она.
Мэр добавила, что причиной роста спроса на марихуану являются именно наркотуристы.
Амстердам потеряет туристов
Ранее мэр Халсема уже выдвигала это предложение в феврале 2020 года, но, согласно отчету, из-за подобного запрета одна треть туристов перестанет посещать страну.
Если бы они запретили туристам, 80% наших клиентов исчезли бы. Это полная ложь. Они никогда не допустят этого,
– сказала Ева Макгуайр, работница кофейни с каннабисом.
Другие же владельцы каннабис-кафе предупреждают, что такое решение может привести к их закрытию.
В свою очередь Гэри Галлахер, руководитель Амстердамского музея каннабиса, предупредил, что это приведет к "торговцам наркотиками на каждом углу", как это произошло, когда магазины закрылись во время пандемии.
В то же время, адвокат Дон Седар утверждает, что международный имидж Амстердама должен быть улучшен. Он считает, что такое изменение привлечет разные типы туристов, и тогда город станет "более пригодным для жизни его жителей".Любопытно! Власти нидерландской столицы запретили строить новые гостиницы в большинстве районов города. Такое решение было принято "для комфорта жителей" Амстердама.