Амстердам хочет запретить продавать каннабис туристам: известная причина

Известные кафе с каннабисом в Амстердаме вскоре могут запретить посещение всем туристам. Дело в том, что все чаще иностранцы проявляют асоциальное поведение.

Каннабис-кафе пользуются популярностью у иностранцев, которых тянет в город, где наркотик можно приобрести по определенному лимиту. Продажа разрешена только в столице Нидерландов – зато по всей стране запрет действует еще с 2013 года.

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Амстердам хочет запретить продавать каннабис туристам

Предложение о введении запрета на посещение туристами 166 каннабис-кафе выдвинула мэр Амстердама Флемке Халсема, после того, как столица Нидерландов "стала свидетелем антиобщественного поведения туристов".

Местный житель рассказал, что однажды, отдыхая на своей кровати, увидел кого-то, кто просто сел и вырвал в окно. По его словам, туристы пренебрежительно относятся к кварталам и людям, которые там живут и работают.

Халсема предлагает разрешить посещение только жителям Нидерландов, чтобы гости могли сосредоточиться на других туристических местах и ​​путешествовали в Амстердам по правильным причинам.

Мы хотели бы, чтобы туристы приезжали в Амстердам за богатством, красотой и культурным наследием,

– заметила она.

Мэр добавила, что причиной роста спроса на марихуану являются именно наркотуристы.

Амстердам потеряет туристов

Ранее мэр Халсема уже выдвигала это предложение в феврале 2020 года, но, согласно отчету, из-за подобного запрета одна треть туристов перестанет посещать страну.

Если бы они запретили туристам, 80% наших клиентов исчезли бы. Это полная ложь. Они никогда не допустят этого,

– сказала Ева Макгуайр, работница кофейни с каннабисом.

Другие же владельцы каннабис-кафе предупреждают, что такое решение может привести к их закрытию.

В свою очередь Гэри Галлахер, руководитель Амстердамского музея каннабиса, предупредил, что это приведет к "торговцам наркотиками на каждом углу", как это произошло, когда магазины закрылись во время пандемии.

В то же время, адвокат Дон Седар утверждает, что международный имидж Амстердама должен быть улучшен. Он считает, что такое изменение привлечет разные типы туристов, и тогда город станет "более пригодным для жизни его жителей".