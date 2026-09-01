Как сообщает Misto.media, на территории фабрики по адресу улица Млиновая, 13, в Луцке создали новое уличное пространство с амфитеатром. Его открыли 29 августа в рамках мероприятия "Здыбанка на Лучанке". Над проектом работали резиденты фабрики, урбанисты ОО "місто.ребут" и студенты-архитекторы.

Что изменили на территории у реки?

Работу над пространством начали в марте. Команда изучила территорию и собрала предложения сообщества "Лучанки". Раньше участок возле Сапалаевки был завален мусором, а реку почти не было видно из-за зарослей. Проход через бетонный забор также был закрыт.

Активисты расчистили территорию у реки и восстановили пешеходный маршрут от фабрики до "Слоника" и Дворца учащейся молодежи. Во время субботника убрали мусор и проложили тропинку, стараясь как можно меньше затрагивать деревья и кусты. Тропу оградили небольшой изгородью из веток, которые пришлось подрезать. В то же время заросли за ней оставили – их не стали полностью расчищать, чтобы не уничтожать среду обитания птиц и насекомых.

Как выглядит территория / фото misto.media

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Где обустроили амфитеатр?

Новый амфитеатр расположили у северного фасада фабрики, в тени двух стен. Оттуда открывается вид на зеленую зону вдоль Сапалаевки. Это пространство должно стать местом для отдыха резидентов и проведения совместных мероприятий, в частности фестивалей. Раньше на территории фабрики не было общей зоны, где жители могли бы отдыхать и общаться.

Место для амфитеатра выбирали также с учетом движения солнца. В полуденную жару здесь есть тень, а в течение дня ее расположение меняется, поэтому пространство можно использовать в разное время. Для строительства использовали доски из старых конструкций в помещениях фабрики. Их демонтировали и повторно использовали для амфитеатра.

Стал ли доступ к реке открытым для всех?

Полностью открытой территорию не сделали. Калитку в бетонном заборе оставили под контролем, чтобы сохранить приватность жителей "Лучанки". Заинтересованные посетители фабрики получили собственные ключи, а во время публичных мероприятий калитку планируют открывать на весь день.

В то же время команда хочет постепенно сделать реку более заметной и доступной для города. Проект связывают с идеей "Зеленого коридора" вдоль Сапалаевки. В перспективе на "Лучанке" также планируют создать понятную навигацию по территории и информировать посетителей о резидентах и предстоящих событиях. Это должно помочь привлечь в пространство не только его нынешних пользователей, но и людей из соседних районов.