Американец построил "храм" из 60 тонн мусора

В столице Техаса, городе Остин, живет чудак, который собрал на своем заднем дворе более 60 тонн мусора. Старые телевизоры, велосипеды, трубы и другой металлолом не просто беспорядочно разбросаны, они составляют высоченное сооружение с секретными комнатами, лестницами, башней и даже тронным залом.

Хозяин усадьбы Винс Ханнеманн называет свое творение "собором мусора". На его строительство у мужчины ушло несколько десятков лет. Пережив этапы отторжения и становления, мусорный "храм" в конце концов стал местной туристической меккой, которая привлекает людей отовсюду.

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История "собора мусора"

Винс начал строить "собор" в 1988 году, когда ему было примерно 20 лет.

С тех пор он постоянно что-то добавляет, и, по его подсчетам, сейчас он содержит более 60 тонн мусора.

Сначала ему приходилось самому собирать отходы, но вскоре люди жертвовали свои старые вещи, чтобы помочь расширить "храм".

Люди постоянно спрашивают, что побудило меня сделать это? Я отвечаю, что сделал это без всякого глубинного значения, просто потому что мне это понравилось. И когда он перестанет мне нравиться, я разрушу его,

– говорит Винс.



"Собор мусора" имеет скелетированный вид / Фото flickr

Гуляя "собором"

Окутанный многолетней субтропической техасской растительностью, "собор" является полым каркасом из импровизированных помещений, внутри и снаружи которых собраны предметы массового производства: колеса газонокосилки, автомобильные бамперы, кухонная утварь, лестницы, кабели, бутылки, печатные платы, детали для велосипедов, бракованный кирпич и многое другое, что иногда невозможно идентифицировать.



"Собор" состоит из приборов, некоторые из которых все еще работают / Фото flickr

Небольшой извне, изнутри "собор" волшебно расширяется и предлагает подняться, чтобы на каждом уровне рассмотреть все экспонаты, которые в итоге образуют сводчатые потолки, смотровые площадки, или "тронную комнату", стул которой сделан из невесть чего.



Тронная комната / Фото flickr

Подсвеченные пивные вывески, часы и другие электрические приборы все еще работают, питаясь от спрятанных кабелей и розеток.



В "Соборе" несколько этажей / Фото flickr

"Собор" пытались снести

Несколько лет назад некоторые соседи пытались избавиться от здания. Они подали несколько официальных жалоб и город прислал инженеров, которые в конечном итоге признали "собор" структурно безопасным.

Единственной частью "храма", которую Винсу пришлось снести, была его пирамида из 200 телевизоров. Ее остатки это сейчас телевизорная башня поменьше, некоторые элементы которой все еще мигают.



"Собор" построен из 60 тонн мусора / Фото flickr

Туристы частые гости "собора" и Винс охотно проводит экскурсии по своему творению. А еще он сдает его в аренду для проведения вечеринок, свадеб или других торжеств. Люди преимущественно приходят не с пустыми руками, а приносят какую-то вещь, которая может стать частью нетривиальной конструкции.



Туристы каждый раз приносят с собой вещи, которые могут стать частью "собора" / Фото flickr