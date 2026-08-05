Альпы без снега: пять европейских горных курортов для летнего отдыха

Из-за повышения температур и непредсказуемости зим европейские горнолыжные курорты все чаще делают ставку на летний туризм. От пеших прогулок до роскошных спа-центров – эти направления предлагают полноценный отдых в теплое время года.

Европейские горнолыжные курорты все активнее переосмысливают свой сезонный бизнес и ищут способы зарабатывать не только зимой, пишет Daily Mail.

После нескольких теплых сезонов и менее предсказуемых зим многие альпийские городки уже не воспринимают лето как дополнительный бонус, а как отдельное полноценное направление. Именно поэтому они расширяют программы для туристов, которые хотят активного отдыха в горах без лыж и снега.

Почему курорты делают ставку на лето?

Снег в высокогорье становится менее стабильным, а расходы на поддержание зимней инфраструктуры только растут. На этом фоне курорты все чаще предлагают пешие маршруты, велопоездки, оздоровительные программы и спа-отдых.

Для многих из них это уже не временная альтернатива, а способ удержать туристический поток в течение всего года. Летний сезон позволяет заполнять отели, рестораны и подъемники даже тогда, когда на склонах нет снега.

Какие форматы отдыха сейчас в спросе?

Наиболее заметные изменения ощущаются в Альпах, где курорты стараются совместить природу, комфорт и развлечения для разных аудиторий. Туристам предлагают не только прогулки по горным тропам, но и веломаршруты, гастрономические туры, занятия йогой на высоте и отдых в спа-комплексах.

Такой формат привлекает и семьи с детьми, и тех, кто ищет более спокойный отдых без большого наплыва людей. Для самих курортов это шанс изменить свой имидж – из чисто зимних локаций превратиться в универсальные места для отдыха в любое время года.

Какие 5 мест сейчас популярны?

Лех, Австрия

Этот живописный поселок предоставляет туристам доступ к горным подъемникам, автобусам, каякингу, каньону и стрельбе из лука. Отдых здесь понравится тем туристам, которые любят активный отдых.

Заальбах-Гинтерглемм, Австрия

Эта локация может похвастаться велосипедными маршрутами, которые можно пройти, поднявшись на подъемник, оборудованный для перевозки горных велосипедов.

Путешественников здесь ждут живописные лесные тропы, а также технические трассы, разработанные специально для спуска по склонам.



Туристы в Альпах могут кататься на велосипедах / Фото Pexels

Межев, Франция

Семья Ротшильдов в 1920-х годах превратила Межев в один из самых роскошных горных курортов. Туристы могут начать утро с паломнического маршрута или же выбрать отдых, сделав ставку на красивые номера, рестораны и спа.

Альпе-ди-Сиузи, Италия

Эта альпийская поляна является самой большой в Европе. Альпе-ди-Сиузи расположена под известняковыми башнями Доломитовых Альп. Тропы здесь пролегают мимо горных хижин и сенокосных лугов с полевыми цветами.

Энгельберг, Швейцария

Путешественникам рекомендуют выбрать маршрут "Буйрабанли-сафари", который приведет туристов к самым отдаленным альпийским фермам. Каждую ночь туристы проводят на семейных фермах и ночуют в простых гостевых комнатах.