Європейські гірськолижні курорти дедалі активніше переосмислюють свій сезонний бізнес і шукають спосіб заробляти не лише взимку, пише Daily Mail.

Після кількох теплих сезонів і менш передбачуваних зим багато альпійських містечок уже не сприймають літо як додатковий бонус, а як окремий повноцінний напрямок. Саме тому вони розширюють програми для туристів, які хочуть активного відпочинку в горах без лиж і снігу.

Чому курорти роблять ставку на літо?

Сніг у високогір’ї стає менш стабільним, а витрати на підтримку зимової інфраструктури лише зростають. На цьому тлі курорти дедалі частіше пропонують піші маршрути, велопоїздки, оздоровчі програми та спа-відпочинок.

Для багатьох із них це вже не тимчасова альтернатива, а спосіб втримати туристичний потік протягом усього року. Літній сезон дозволяє наповнювати готелі, ресторани та підйомники навіть тоді, коли схили стоять без снігу.

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Які формати відпочинку зараз у попиті?

Найпомітніше зміни відчутні в Альпах, де курорти намагаються поєднати природу, комфорт і розваги для різних аудиторій. Туристам пропонують не лише прогулянки гірськими стежками, а й веломаршрути, гастрономічні тури, заняття йогою на висоті та відпочинок у спа-комплексах.

Такий формат приваблює і сім'ї з дітьми, і тих, хто шукає спокійнішої відпустки без великого напливу людей. Для самих курортів це шанс змінити образ – із суто зимових локацій на універсальні місця для відпочинку в будь-яку пору.

Які 5 локацій зараз популярні?

Лех, Австрія

Це мальовниче селище надає туристам доступ до гірських підйомників, автобусів, каякінгу, каньйону та стрільби з лука. Відпочинок тут сподобається тим туристам, які люблять активності.

Заальбах-Гінтерглемм, Австрія

Ця локація може похвалитися велосипедними маршрутами, які можна здійснити піднявшись на підйомник, що обладнані для перевезення гірських велосипедів.

На мандрівників тут чекають мальовничі лісові стежки, а також технічні траси, які розроблені спеціально для спуску по схилах.



Туристи в Альпах можуть їздити на велосипедах / Фото Pexels

Межев, Франція

Родина Ротшильдів у 1920-х роках створила з Межева один з найрозкішніших гірських курортів. Туристи ту можуть почати ранок з паломницького маршруту або ж обрати відпочинок зі ставкою на красиві номери, ресторани та спа.

Альпе-ді-Сіузі, Італія

Ця альпійська галявина є найбільшою у Європі. Розташована Альпе-ді-Сіузі під вапняковими вежами Доломітових Альп. Стежки тут пролягають повз гірські хатини та сінокосні луки з польовими квітами.

Енгельберг, Швейцарія

Мандрівникам радять обирати маршрут "Буйрабанлі-сафарі", який приведе туристів до найвіддаленіших альпійських ферм. Кожну ніч туристи проводять н сімейних фермах і ночують у простих гостьових кімнатах.