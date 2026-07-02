От ледников до Адриатики: как преодолеть 750 километров по Европе с максимальным комфортом

Легендарный европейский маршрут Alpe Adria Trail позволяет насладиться дикой природой Австрии, Словении и Италии без изнурительных нагрузок. Благодаря уникальной системе логистики путешественники могут преодолевать сотни километров пешком, пока их вещи доставляют в уютные отели.

Этот трансграничный маршрут уже стал настоящим хитом для тех, кто хочет совместить дикую природу с комфортом. 24 Канал расскажет о нем подробнее.

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Где проходит популярный туристический маршрут Alpe Adria Trail?

Во время престижной выставки ITB Berlin 2026 туристические офисы Австрии, Словении и Италии подписали новое трехлетнее соглашение о сотрудничестве. Их проморолик "Alpe Adria Trail. Three Countries, One Trail" даже завоевал золотую награду на кинофестивале The Golden City Gate, доказав, что этот маршрут – настоящее произведение туристического искусства.

Маршрут начинается у подножия Гросглокнера – самой высокой горы Австрии в 3798 метров, где царят белоснежные ледники и ревут водопады долины Мьолль. Далее путешественников ждут 43 увлекательных этапа, каждый длиной около 20 километров, которые преодолеваются за 6 часов неспешной ходьбы.

Тропа ведет через солнечную австрийскую Каринтию с ее бирюзовыми озерами, пересекает величественный хребет Караванке и погружает в изумрудную сказку долины реки Соча в Юлийских Альпах. Это участок в Словении, и он является самым популярным среди самостоятельных путешественников, ведь предлагает насыщенный пятидневный маршрут – от перехода через перевал Вршич до спуска в долину Соча и вплоть до города Толмин.

Финишная прямая проходит через живописные виноградники региона Фриули-Венеция-Джулия в Италии и исторический город Чивидале-дель-Фриули. Завершается маршрут в уютном рыбацком городке Муджа недалеко от Триеста, прямо на побережье Адриатического моря.

Маршрут Alpe Adria Trail предлагает 750 километров фантастической красоты: смотрите видео travelvenda

В чем секрет комфортного похода по Alpe Adria Trail?

Главная особенность Alpe Adria Trail – это концепция "беззаботного похода", которую координируют официальные сервисные центры, такие как Trail Angels GmbH в Австрии или Turizem Dolina Soče в Словении. Благодаря специальной службе логистики туристы путешествуют только с легкими дневными рюкзаками.

Тяжелые чемоданы и снаряжение ежедневно доставляются специальным шаттлом в следующий отель или сертифицированный гостевой дом. Каждый вечер путешественников ждет не сухой паек, а полноценный ужин с шедеврами альпийско-адриатической кухни. Неудивительно, что Alpe Adria Trail по праву считают "лучшей тропой для удовольствия" в Европе.

Добавим, что если у туриста нет полутора месяцев на преодоление всех 750 километров, идеальным вариантом станет круговой маршрут "Тур трех наций" (3 Nations Tour) протяженностью 123 километра. Он начинается у озера Факер-Зе в австрийской Каринтии, проходит через заповедник Факер-Моор и идиллический лес Доброва, а затем через величественный хребет Караванке возвращает путешественников обратно в Австрию.

Это уже концентрированная доза альпийской свежести и гастрономического экстаза, способная навсегда изменить представление о пешем туризме. Но есть и другие варианты – например, недельный маршрут в Юлийских Альпах Словении, это около 130 километров от курорта Кранска-Гора до итальянского Чивидале-дель-Фриули.