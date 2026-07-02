Цей транскордонний маршрут вже став справжнім хітом для тих, хто хоче поєднати дику природу з комфортом. 24 Канал розповість про нього докладніше.

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Де проходить популярний туристичний маршрут Alpe Adria Trail?

Під час престижної виставки ITB Berlin 2026 туристичні офіси Австрії, Словенії та Італії підписали нову трирічну угоду про співпрацю. Їхній проморолик "Alpe Adria Trail. Three Countries, One Trail" навіть виборов золоту нагороду на кінофестивалі The Golden City Gate, довівши, що цей шлях – справжній витвір туристичного мистецтва.

Маршрут стартує біля підніжжя Гросглокнера – найвищої гори Австрії у 3798 метрів, де панують білосніжні льодовики та ревуть водоспади долини Мьолль. Далі мандрівників чекають 43 захопливі етапи, кожен завдовжки близько 20 кілометрів, що долаються за 6 годин неспішної ходьби.

Стежка веде через сонячну австрійську Каринтію з її бірюзовими озерами, перетинає величний хребет Караванке та занурює у смарагдову казку долини річки Соча в Юлійських Альпах. Це ділянка у Словенії, і вона є найпопулярнішою серед самостійних мандрівників, адже пропонує насичений п'ятиденний сценарій – від переходу через перевал Вршич до спуску в долину Соча й аж до міста Толмін.

Фінішна пряма проходить через мальовничі виноградники регіону Фріулі-Венеція-Джулія в Італії та історичне місто Чивідале-дель-Фріулі. Завершується все у затишному рибальському містечку Муджа поблизу Трієста, просто на узбережжі Адріатичного моря.

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У чому секрет комфортного походу по Alpe Adria Trail?

Головна фішка Alpe Adria Trail – це концепція "безтурботного походу", яку координують офіційні сервісні центри, такі як Trail Angels GmbH в Австрії чи Turizem Dolina Soče у Словенії. Завдяки спеціальній службі логістики, туристи подорожують лише з легкими денними наплічниками.

Важкі валізи та спорядження щодня перевозять спеціальним шатлом до наступного готелю чи сертифікованого гостьового будинку. Щовечора на мандрівників чекає не сухий пайок, а повноцінна вечеря з шедеврами альпійсько-адріатичної кухні. Не дивно, що Alpe Adria Trail справедливо вважають "найкращою стежкою для задоволення" в Європі.

Додамо, що якщо у туриста немає півтора місяця на подолання всіх 750 кілометрів, ідеальним варіантом стане круговий маршрут "Тур трьох націй" (3 Nations Tour) завдовжки 123 кілометри. Він починається біля озера Факер-Зе в австрійській Каринтії, проходить через заповідник Факер-Моор та ідилічний ліс Доброва, а потім через величний хребет Караванке повертає мандрівників назад до Австрії.

Це вже концентрована доза альпійської свіжості та гастрономічного екстазу, здатна назавжди змінити уявлення про пішохідний туризм. Але є й іще варіанти – до прикладу, тижневий відрізок у Юлійських Альпах Словенії, це близько 130 кілометрів від курорту Кранська Гора до італійського Чивідале-дель-Фріулі.