Где родилась Алена Омаргалиева, которая перепела песню "Стожары", и что там посмотреть туристу

Алена Омаргалиева – это украинская певица и автор песен, которая родилась в Черкассах. Широкую известность артистка получила как участница дуэта TamerlanAlena, а затем начала сольную карьеру.

Недавно 24 Канала рассказал, как украинская певица Алена Омаргалиева представила новое прочтение легендарной песни "Стожары", которую в свое время прославил Назарий Яремчук. Кавер артистка исполнила в новом выпуске шоу Дом Звукозаписи, где призналась, что эта композиция ассоциируется у нее с теплыми детскими воспоминаниями и дарит надежду. Певица также добавила современное латино-украинское звучание, которое в последние годы стало ее творческой визитной карточкой.

Кто такая Алена Омаргалиева и как она перепела "Стожары"?

Алена Омаргалиева – украинская певица и автор песен родом из Черкасс. Широкую известность артистка получила как участница дуэта TamerlanAlena, а после начала полномасштабной войны начала сольную карьеру. Ее треки неоднократно становились вирусными в соцсетях, а сама исполнительница активно экспериментирует со стилями и современным звучанием.

Алена Омаргалиева / инстаграм omargalieva.alena

Для нового выпуска шоу "Дом Звукозаписи" певица решила переосмыслить песню "Стожары", которую в 1979 году исполнил Назарий Яремчук на музыку Павла Дворского и слова Владимира Кудрявцева. Перед записью кавера артистка советовалась со своим мужем Тамерланом, который посоветовал ей остаться верной собственному стилю. В результате песня получила новую аранжировку с латино-украинскими мотивами, сохранив при этом атмосферу оригинала.

Что интересного посмотреть туристу в Черкассах?

Черкассы – один из самых интересных городов центральной Украины, который сочетает казацкую историю, старинную архитектуру и живописные виды на Днепр, рассказывает "Украина Инкогнито". Город стал областным центром в 1954 году, а сегодня здесь проживает более 300 тысяч человек. Туристов Черкассы привлекают атмосферными улицами, историческими зданиями и необычными архитектурными памятниками, которые сохранились еще с 19 века.

Холм Славы с монументом "Мать-Родина" / фото Findway

Одной из главных визитных карточек города является холм Славы с монументом "Мать-Родина", которая держит в руках электрический факел. Отсюда открывается красивый вид на Днепр и город. Рядом расположен Черкасский областной краеведческий музей, где можно узнать больше об истории региона и казацком прошлом Черкасской области.

Отдельное внимание туристов привлекает старинная улица Крещатик, где сохранились самые известные архитектурные памятники города. Среди них есть роскошный Дом Щербины, который сейчас используют как Дворец бракосочетаний, а также бывший отель Славянский в псевдоготическом стиле с многочисленными шпилями.

Михайловский собор / фото Википедии

Не менее интересным является здание бывшего коммерческого банка, которое связывают с известным архитектором Владиславом Городецким. Среди духовных памятников особенно выделяется Михайловский собор – один из крупнейших православных храмов Украины. Также в центре города можно увидеть Троицкий собор, который считают одной из самых интересных современных церквей Черкасс. Любителям истории стоит посетить музей "Кобзаря", который расположен в бывшем доме братьев Цибульских. Именно здесь в свое время останавливался Тарас Шевченко во время пребывания в Черкассах.

Музей "Кобзаря" / фото TripAdvisor

Если хотите прогуляться красивыми зелеными локациями в Черкассах, стоит посетить "зеленый дом" на улице Мытницкой, 62. Это атмосферное место с большим количеством зелени, где можно сделать много эстетических фото и просто отдохнуть от городской суеты.

Еще одна интересная локация – смотровая площадка в направлении Днепра. Для этого нужно проехать до конца улицы Сосновской, а дальше пройтись по лесной тропе. Именно там открывается невероятный вид на природу и реку, который особенно хорош во время заката.

Также стоит побывать у реки Бегучей в Дахновке – это настоящий уголок дикой природы недалеко от Черкасс. Место идеально подойдет для прогулок, пикников и спокойного отдыха среди леса и воды. Единственный минус – в теплое время года там очень много комаров.

