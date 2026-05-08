Где родилась Алена Омаргалиева, которая перепела песню "Стожары", и что там посмотреть туристу
- Алена Омаргалиева, украинская певица из Черкасс, представила новую аранжировку песни "Стожары" с латино-украинскими мотивами.
- Черкассы известны своей исторической архитектурой, в частности холмом Славы, улицей Крещатик, Михайловским собором и краеведческим музеем.
Алена Омаргалиева – это украинская певица и автор песен, которая родилась в Черкассах. Широкую известность артистка получила как участница дуэта TamerlanAlena, а затем начала сольную карьеру.
Недавно 24 Канала рассказал, как украинская певица Алена Омаргалиева представила новое прочтение легендарной песни "Стожары", которую в свое время прославил Назарий Яремчук. Кавер артистка исполнила в новом выпуске шоу Дом Звукозаписи, где призналась, что эта композиция ассоциируется у нее с теплыми детскими воспоминаниями и дарит надежду. Певица также добавила современное латино-украинское звучание, которое в последние годы стало ее творческой визитной карточкой.
Смотрите также Где родилась Адель: этот фантастический город поражает всех, кто приезжает сюда впервые
Кто такая Алена Омаргалиева и как она перепела "Стожары"?
Алена Омаргалиева – украинская певица и автор песен родом из Черкасс. Широкую известность артистка получила как участница дуэта TamerlanAlena, а после начала полномасштабной войны начала сольную карьеру. Ее треки неоднократно становились вирусными в соцсетях, а сама исполнительница активно экспериментирует со стилями и современным звучанием.
Алена Омаргалиева / инстаграм omargalieva.alena
Для нового выпуска шоу "Дом Звукозаписи" певица решила переосмыслить песню "Стожары", которую в 1979 году исполнил Назарий Яремчук на музыку Павла Дворского и слова Владимира Кудрявцева. Перед записью кавера артистка советовалась со своим мужем Тамерланом, который посоветовал ей остаться верной собственному стилю. В результате песня получила новую аранжировку с латино-украинскими мотивами, сохранив при этом атмосферу оригинала.
Что интересного посмотреть туристу в Черкассах?
Черкассы – один из самых интересных городов центральной Украины, который сочетает казацкую историю, старинную архитектуру и живописные виды на Днепр, рассказывает "Украина Инкогнито". Город стал областным центром в 1954 году, а сегодня здесь проживает более 300 тысяч человек. Туристов Черкассы привлекают атмосферными улицами, историческими зданиями и необычными архитектурными памятниками, которые сохранились еще с 19 века.
Одной из главных визитных карточек города является холм Славы с монументом "Мать-Родина", которая держит в руках электрический факел. Отсюда открывается красивый вид на Днепр и город. Рядом расположен Черкасский областной краеведческий музей, где можно узнать больше об истории региона и казацком прошлом Черкасской области.
Отдельное внимание туристов привлекает старинная улица Крещатик, где сохранились самые известные архитектурные памятники города. Среди них есть роскошный Дом Щербины, который сейчас используют как Дворец бракосочетаний, а также бывший отель Славянский в псевдоготическом стиле с многочисленными шпилями.
Не менее интересным является здание бывшего коммерческого банка, которое связывают с известным архитектором Владиславом Городецким. Среди духовных памятников особенно выделяется Михайловский собор – один из крупнейших православных храмов Украины. Также в центре города можно увидеть Троицкий собор, который считают одной из самых интересных современных церквей Черкасс. Любителям истории стоит посетить музей "Кобзаря", который расположен в бывшем доме братьев Цибульских. Именно здесь в свое время останавливался Тарас Шевченко во время пребывания в Черкассах.
Если хотите прогуляться красивыми зелеными локациями в Черкассах, стоит посетить "зеленый дом" на улице Мытницкой, 62. Это атмосферное место с большим количеством зелени, где можно сделать много эстетических фото и просто отдохнуть от городской суеты.
Локации Черкасс для отдыха: смотреть видео
Еще одна интересная локация – смотровая площадка в направлении Днепра. Для этого нужно проехать до конца улицы Сосновской, а дальше пройтись по лесной тропе. Именно там открывается невероятный вид на природу и реку, который особенно хорош во время заката.
Также стоит побывать у реки Бегучей в Дахновке – это настоящий уголок дикой природы недалеко от Черкасс. Место идеально подойдет для прогулок, пикников и спокойного отдыха среди леса и воды. Единственный минус – в теплое время года там очень много комаров.
Где родились другие известные личности и что там посмотреть туристу?
Узнайте, где родилась певица Jerry Heil. Это один из старейших городов Киевщины, основан князем Владимиром Святым в 991 году. И хотя он не туристический, но имеет свои интересные места для посещения.
Или же, где родился основатель модного дома Valentino. На удивление, он родился не в Париже, а в Италии. В этом городе можно посетить Ковбойленд, Дуомо ди Вогера, музей истории Вогеры, Кастелло Висконтео, а также многочисленные церкви и другие достопримечательности.
Частые вопросы
Какие новые элементы добавила Алена Омаргалиева в новую версию песни 'Стожары'?
Алена Омаргалиева добавила современное латино-украинское звучание к песне 'Стожары', сохранив при этом атмосферу оригинала. Она советовалась со своим мужем, который посоветовал ей остаться верной собственному стилю.
Что известно о сольной карьере Алены Омаргалиевой?
После начала полномасштабной войны Алена Омаргалиева начала сольную карьеру. Она получила известность как участница дуэта TamerlanAlena, и ее треки неоднократно становились вирусными в соцсетях. Певица активно экспериментирует со стилями и современным звучанием.
Какие интересные туристические места можно посетить в Черкассах?
В Черкассах можно посетить холм Славы с монументом 'Мать-Родина', Черкасский областной краеведческий музей, старинную улицу Крещатик с архитектурными памятниками, Михайловский собор, Троицкий собор, музей 'Кобзаря', 'зеленый дом' на улице Мытницкой, смотровую площадку в направлении Днепра и реку Бегучую в Дахновке.