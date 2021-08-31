На границе необходимо будет показать COVID-сертификат, справку о перенесенной болезни или отрицательный результат ПЦР-теста. Он нововведения освобождаются только дети до 6 лет и транзитные туристы.

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Ограничения в Албании

В течение августа в Албании регистрируют в несколько десятков раз больше случаев заболеваний COVID-19 по сравнению с июлем. Кроме того, распространяется штамм "Дельта". Чтобы избежать вспышки более опасной мутации, правительство туристической страны вводит ограничения.

Руководство государства решило оставить и немного продлить комендантский час – он будет длиться с 23:00 до 06:00.

Маски являются обязательным элементом "стиля" граждан и туристов в закрытых помещениях. За нарушение этих двух ограничений можно получить штраф – от 24 евро. Но если полиция поймает второй раз, то плата за нарушение составит уже 40 евро.

Между прочим, штрафы предусмотрены и для предприятий и юридических лиц за нарушение карантина. Они варьируются от 950 до 6 680 евро.