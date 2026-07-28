Речь идет об акул-баскингах – это гигантские акулы, питающиеся планктоном. Они ежегодно приплывают к западному и юго-западному побережью Ирландии, сообщает BBC. Несмотря на свои огромные размеры, эти животные не представляют угрозы людям и считаются одними из самых миролюбивых акул в мире.

Почему Ирландия стала одним из лучших мест для наблюдения за акулами?

Ежегодно с апреля по начало июля, а затем снова в августе и сентябре сотни акул-баскингов приплывают к берегам Ирландии. Их привлекает большое количество копеподов и планктона, которыми они питаются. Особенность ирландского побережья состоит в том, что планктон концентрируется очень близко к берегу. Поэтому акулы часто заплывают в мелководные заливы, где их можно увидеть даже с суши.

Как выглядит акула: смотреть видео

По словам исследовательницы Ирландской группы по изучению акул-баскингов Челси Грей, эти акулы обитают в холодных водах по всему миру: от Шотландии до Новой Зеландии. Однако именно в Ирландии они подплывают настолько близко к побережью, что наблюдать за ними гораздо проще, чем где бы то ни было.

Акулы-баскинги являются второй по величине рыбой в мире после китовой акулы. Они могут достигать примерно 10 метров в длину, но питаются исключительно мелким зоопланктоном, который отфильтровывают из воды.

Почему эти акулы чуть не исчезли?

Сегодня туристы приезжают в Ирландию, чтобы полюбоваться этими морскими великанами, однако еще несколько десятилетий назад ситуация была совсем другой. В 1950 – 1960-х годах остров Ахилл был самым крупным в мире центром промысла акул-баскингов. Их вылавливали ради печеночного масла, используемого в косметической промышленности, для производства смазочных материалов и лечебных средств.

Кроме того, высоко ценились и акульи плавники. Массовый лов велся не только в Ирландии, но и во многих других странах. К концу 20 века это привело к резкому сокращению численности вида. Последнюю акулу-баскинг у берегов Ирландии выловили в 1984 году. Впоследствии их количество начало постепенно восстанавливаться, однако в мировом масштабе вид все еще находится под угрозой исчезновения. В 2018 году он был внесен в Красный список Международного союза охраны природы.

Как сегодня проходят встречи с гигантскими акулами?

В последние годы в Ирландии активно развивается экотуризм, связанный с наблюдением за акулами-баскингами. Морские сафари проводят с соблюдением специальных правил, чтобы не беспокоить животных. С 2022 года акулы-баскинги находятся под защитой Закона о дикой природе Ирландии. Это единственный вид рыб в стране, в отношении которого запрещена не только охота, но и умышленная тревога или вмешательство и места кормления и размножения.

Для туристических компаний действует особый кодекс поведения. Лодкам запрещено намеренно приближаться к акулам, а когда они оказываются ближе чем за 50 метров, двигатели переводят в нейтральный режим. По словам капитанов экскурсионных судов, нередко именно акулы сами подплывают к лодкам из любопытства.

Даже если встретить акулу не удается, во время таких морских прогулок туристы часто видят дельфинов, тюленей, морских птиц, а иногда и минк-китов. Тем же, кому удастся увидеть акул-баскингов, это зрелище запоминается на всю жизнь. Некоторые очевидцы рассказывают, что наблюдали сразу десятки или даже сотни гигантских рыб, одновременно поднимавшихся к поверхности моря, а другие видели, как акулы медленно проплывали прямо под лодками или даже рядом с людьми, плававшими на сапбордах.