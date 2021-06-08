В аэропорту передали телефон пассажиру через иллюминатор пилота: видео

Сотрудники аэропорта в Калифорнии нашли необычный способ вернуть забытый телефон туристу и попали на видео.

Пассажир авиакомпании перед взлетом обнаружил, что оставил свой мобильный телефон у выхода на посадку. Тогда рабочие аэропорта придумали нестандартную схему, чтоб вернуть гаджет путешественнику.

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На опубликованных в сети кадрах видно, как сотрудники таможенного контроля передали телефон работнику на взлетно-посадочной полосе, а тот подпрыгнул и отдал его в руки командиру воздушного судна через иллюминатор.