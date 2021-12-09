В аэропорту Латвии украинцы могут добровольно сдать бесплатный ПЦР-тест
В Латвии разрешили пассажирам, прибывающим в столичный аэропорт, добровольно и бесплатно сдать ПЦР-тест на COVID-19. Это касается и украинцев.
Правительство приняло такое решение в рамках введенной ранее чрезвычайной ситуации в Латвии в связи с распространением COVID-19.
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Украинцы могут сдать ПЦР-тест в аэропорту Латвии бесплатно
В международном аэропорту "РИГА" введена возможность осуществления лицами, прибывшими в Латвийскую Республику добровольного прохождения теста РНК на безвозмездной основе,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что такое нововведение касается и граждан Украины, в частности, владельцев сертификатов с QR-кодом, сгенерированных в программе "Дія". Документ может подтверждать полную вакцинацию или перенесение болезни.
В то же время, по решению представителя пограничной службы Латвии, лицо, прибывшее в аэропорт "РИГА", может быть направлено на обязательное прохождение теста.
Правила въезда в Латвию
В настоящее время в Латвийской Республике действует порядок, согласно которому разрешен въезд без уважительной причины, в том числе с туристической целью. Однако это касается только тех граждан Украины, у которых есть сертификат вакцинации с QR-кодом, сгенерированным в программе "Дія".
Украинцы без сертификата, но с отрицательным результатом теста на COVID-19 могут попасть на территорию страны только в исключительных ситуациях по решению правительства. Также если получили отдельное разрешение руководителя Государственной пограничной службы Латвийской Республики.
COVID-19 в Латвии: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 9 декабря 2021 года в Латвии выявлено 259 215 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 4 325 летальных;
- В то же время 243 751 человек поборол болезнь.