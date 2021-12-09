Уряд прийняв таке рішення в межах запровадженої раніше надзвичайної ситуації в Латвії у зв'язку із поширенням COVID-19.
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Українці можуть здати ПЛР-тест в аеропорту Латвії безкоштовно
В міжнародному аеропорту "РИГА" запроваджено можливість здійснення особами, які прибули до Латвійської Республіки добровільного проходження тесту РНК на безоплатній основі,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таке нововведення стосується і громадян України, зокрема власників сертифікатів з QR-кодом, які згенеровані в програмі "Дія". Документ може підтверджувати повну вакцинацію або перенесення хвороби.
Водночас, за рішенням представника прикордонної служби Латвії, особа, яка прибула в аеропорт "РИГА", може бути направлена на обов'язкове проходження тесту.
Правила в'їзду до Латвії
Наразі в Латвійській Республіці діє порядок, згідно з яким дозволено в'їзд без поважної причини, зокрема з туристичною метою. Однак це стосується лише тих громадян України, які мають сертифікат вакцинації з QR-кодом, згенерованим в програмі "Дія".
Українці без сертифіката, але з негативним результатом тесту на COVID-19, можуть потрапити на територію країни тільки у виняткових ситуаціях за рішенням уряду. Також, якщо отримали окремий дозвіл керівника Державної прикордонної служби Латвійської Республіки.
COVID-19 в Латвії: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 9 грудня 2021 року в Латвії виявлено 259 215 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 4 325 летальних;
- Водночас 243 751 особа поборола хворобу.