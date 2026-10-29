Популярный аэропорт Европы закроют на месяц: куда будут перенаправлять пассажиров

Adv

Аэропорт Неаполя Каподичино закроют на плановые ремонтные работы. Об этом сообщает издание The Sun. Возобновить работу воздушного узла планируется 30 ноября 2026 года.

Почему аэропорт Неаполя закроют на месяц?

Весь ноябрь аэропорт не будет принимать и отправлять рейсы из-за масштабной модернизации. Стоимость проекта составляет 250 миллионов евро, из которых 30 миллионов евро будут направлены на полную реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Закрытие коснется пассажиров авиакомпаний easyJet и Ryanair. В аэропорту пояснили, что работы необходимы для соблюдения отраслевых требований и обеспечения высоких стандартов безопасности.

Куда ехать пассажирам во время закрытия?

На время ремонта путешественники смогут воспользоваться аэропортом Салерно – Понтеканьяно. Компания Gesac, управляющая аэропортом Неаполя, организовала автобусное сообщение между площадью Гарибальди в Неаполе и аэропортом Салерно – Коста-д'Амальфи-э-Чиленто. Ежедневно автобусы будут выполнять по 8 рейсов в каждом направлении. Билет будет стоить 12 евро за человека.

Также до Салерно можно добраться на поезде с центрального вокзала Неаполя. Поездка в одну сторону обойдется почти в 6 евро. Пассажирам, планировавшим поездку в ноябре, стоит заранее проверить информацию о своем рейсе у авиакомпании и спланировать путь до альтернативного аэропорта.

Где расположен аэропорт Салерно – Понтеканьяно: смотреть на картах

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что изменится после реконструкции?

Модернизация должна увеличить пропускную способность аэропорта и подготовить его к росту пассажиропотока. В рамках проекта построят второй терминал для рейсов за пределы Шенгенской зоны. Также обустроят новые места для стоянки самолетов, создадут грузовую и логистическую зону и построят отель.

Предусмотрены и новые дорожные и подземные сообщения. Сейчас аэропорт Неаполя ежегодно обслуживает около 13 миллионов пассажиров. Ожидается, что к 2035 году их количество вырастет до 17,3 миллиона. Обновленная инфраструктура также позволит принимать самолеты большей вместимости. Аэропорт планируют вновь открыть 30 ноября 2026 года, после завершения основных ремонтных работ.