Air Ocean Airlines запускает новый внутренний рейс: куда будет летать

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines заявила о запуске нового внутреннего авиарейса. Будет летать из столицы Украины в Ивано-Франковск.

Первый полет намечен на 21 декабря.

Читайте также Потайные помещения самолета Мрия: командир провел экскурсию

Волшебный город Ивано-Франковск и непревзойденный Буковель готовы встретить тебя в ближайшее время. С 21 декабря 2021 года мы начинаем выполнять ежедневные регулярные рейсы из Киева (Жуляны) в Ивано-Франковск на комфортабельном Ан-148,

– говорится в сообщении.

Улететь из Киева в Ивано-Франковск можно будет ежедневно, кроме субботы.

Расписание рейсов

Киев 11:30 – Ивано-Франковск 12:40;

11:30 – 12:40; Ивано-Франковск 16:45 – Киев 18:00.

Билеты доступны в продаже по цене от 56 евро (1 529 гривен) в одну сторону и от 170 евро (3 211 гривен) в обе.

Самые дешевые билеты предполагают 23 килограмма багажа, 7 килограммов ручной клади, а также питание на борту самолета.

Другие внутренние направления авиаперевозчика

Киев – Ивано-Франковск

Киев – Запорожье

Львов – Запорожье

Львов – Киев

Львов – Харьков

Киев – Черновцы

Новая авиакомпания Air Ocean Airlines: коротко

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines была основана 16 сентября 2020 года, а 27 октября 2021 года Госавиаслужба Украины выдала компании лицензию на перевозку пассажиров воздушным транспортом.

В первую очередь авиакомпания будет летать по стране. Полеты будут выполняться на самолетах украинского производства АН-148 и АН-158. В настоящее время флот состоит из двух Ан-148-100E, ранее эксплуатировавшихся российской АНГАРА.

Средняя цена билетов на внутреннем рейсе составит 1 500 гривен в одну сторону. Однако, как известно, будут также промо тарифы.