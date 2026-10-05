Речь идет об озере Натрон на севере Танзании. Для большинства животных этот водоем непригоден для жизни, но не для фламинго. Подробнее об озере Натрон расскажет 24 Канал.

Где находится озеро Натрон?

Натрон находится на севере Танзании, в восточной части Большой рифтовой долины. Оно расположено недалеко от границы с Кенией и примерно в 200 километрах от Аруши – одного из главных туристических центров северной Танзании.

Озеро находится у подножия активного вулкана Ол-Доиньо-Ленгаи, и именно вулканическая активность объясняет необычный химический состав Натрона. Минералы из окружающих пород и горячих источников попадают в водоем, а интенсивное испарение оставляет их в концентрированном виде.

Натрон довольно мелкий – его глубина обычно не превышает нескольких метров, а размеры и площадь водоема меняются в зависимости от уровня воды. В жарком климате испарение происходит очень активно, из-за чего концентрация солей постоянно растет.

Озеро Натрон: карта

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Почему озеро имеет яркий цвет?

Натрон часто приобретает различные оттенки красного цвета, а причина заключается в цианобактериях, которые хорошо себя чувствуют в чрезвычайно соленой и щелочной среде. В периоды сильного испарения соль концентрируется, а микроорганизмы окрашивают воду и соляную корку в насыщенные цвета. Именно поэтому фотографии озера с высоты кажутся отфотошопленными.

Озеро Натрон приобретает розовый цвет / Фото Depositphotos

Как Натрон может превращать животных в камень?

Самая известная особенность озера связана с окаменевшими телами животных, которые иногда находят на его берегах. Однако важно понимать, что озеро Натрон не способно превратить живое животное в камень за считанные минуты.

Вода озера содержит большое количество карбонатных солей, а ее щелочность при определенных условиях может быть чрезвычайно высокой. Когда тело погибшего животного попадает в такую среду и впоследствии высыхает, на нем могут откладываться минералы, придавая ему характерный каменный вид.

Именно такие останки птиц и летучих мышей сфотографировал британский фотограф Ник Брандт. На его снимках они выглядят почти как статуи, что и закрепило за озером жутковатую репутацию.

Почему фламинго не окаменевают в озере Натрон?

Парадокс Натрона заключается в том, что этот опасный для большинства животных водоем чрезвычайно важен для малых фламинго. Озеро является главным местом их размножения в Восточной Африке, ведь именно здесь гнездится около 75% мировой популяции малых фламинго.

Птицы приспособлены к таким условиям, ведь благодаря грубой коже их ноги хорошо переносят соленую воду. Фламинго питаются цианобактериями, которые активно размножаются в соленых водоемах, а гнезда строят на соляных островках и мелководьях. Именно агрессивная среда Натрона защищает гнезда от многих хищников.

Розовые фламинго на озере Натрон / Фото Depositphotos

Натрон – это сложная экосистема, в которой экстремальные условия одновременно отпугивают хищников и создают уникальные условия для отдельных видов. К озеру часто приезжают туристы, желающие увидеть необычные пейзажи и большие колонии фламинго.