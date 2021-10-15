Аэропорт "Киев" закроют в 2024 году: названа причина

Аэропорт "Киев" (Жуляны) в 2024 году закроют для реконструкции взлетно-посадочной полосы. Ремонтные работы планирует начать в 2023 году, а закончить в течение двух лет.

В планах на 2022 год – подготовка проекта реконструкции аэродрома. Об этом сообщил глава совета директоров предприятия Денис Костржевский.

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Аэропорт "Киев" закроют на ремонт в 2024 году

Несмотря на то, что в 2022 году подготовят проект реконструкции, ремонтные работы начнут год спустя, аэропорт закроют только в 2024-м.

На 2023 год запланирована реконструкция аэродрома без закрытия аэропорта на прием рейсов. Она будет включать работы на рулежных дорожках,

– заявил Костржевский.

По оценкам аэродрома, на это придется потратить от 2,5 до 4 миллиардов гривен. Ожидается, что эти деньги предоставит Киевгорсовет, который владеет аэродромом в Жулянах.

В качестве альтернативы рассматривают привлечение частных инвесторов. Однако для этого нужно провести международный конкурс, победитель которого предоставит деньги и станет управлять аэропортом "Киев".

Реконструкция полосы: что планируют сделать

Во время ремонта намерены увеличить длину полосы на 460 метров к 2770 метрам.

Строители демонтируют старое покрытие из асфальта, усилят основу, а затем возведут новое покрытие из бетона, которое будет иметь прочность PCN 72 – фактически аэропорт получит новую полосу.

Также один из курсов полосы оснастят инструментальной системой посадки ILS категории II ICAO, что позволит заходить на посадку при видимости не менее 350 метров. Сейчас же в аэропорту работает ILS категории I ICAO – полеты прекращаются, когда видимость падает менее 800 метров.

Кроме того, работы будут включать усиление покрытия рулежных дорожек и перрона со стоянками для самолетов. Это нужно для того, чтобы их могли использовать более тяжелые авиалайнеры.