6 классических ошибок туристов, посещающих Венецию

Желанное путешествие в Венецию очень легко испортить. Узнайте самые распространенные ошибки туристов, чтобы никогда их не повторить.

В городе каналов очень легко потеряться, свернуть не туда и долго бродить улочками, ища нужную. Чтобы не допускать этих и других ошибок, учитесь на чужом опыте.

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6 ошибок, которые делает большинство туристов в Венеции

Побывать на экскурсии по живописным каналам, насладиться невероятной архитектурой, музеями, гламурными отелями и попробовать традиционную венецианскую кухню – обязательные пункты в списке каждого туриста. Чтобы Венеция вам точно понравилась, не повторяйте этих ошибок и следуйте простым советам.

Кушать в заведениях на площади Сан-Марко



Заведения на площади Сан-Марко неоправданно дорогие / Фото Unsplash

Конечно, можно себе позволить перекус в этом шедевральном месте, однако это неоправданная трата денег. На известной площади в Венеции есть немало магазинов, кафе и ресторанов, но все они не стоят цен в меню. Единственное аутентичное заведение, на которое можно обратить внимание, – Caffè Florian, датируемое 1720 годом.

Совет: Выбирайте те заведения, в которых гостят сами венецианцы. Такие кафе и рестораны действительно достойны внимания, а еда там обычно традиционная и вкусная.

Поехать не в ту сторону, куда нужно



С водным транспортом стоит быть внимательным / Фото Unsplash

В Венеции популярным общественным транспортом являются водные автобусы – вапоретто. Это едва ли не самый дешевый способ передвижения в городе. Но стоит быть очень внимательным, ведь вокруг главного острова проложено более 20 различных линий вапоретто. Перед посадкой убедитесь, что вы выбрали судно с правильным направлением.

Совет: Воспользуйтесь для планирования поездки официальным приложением AVM Venezia. Это поможет вам правильно организовать маршрут. Также не забудьте приобрести билеты для передвижения на водном автобусе. Соответствующие автоматы и кассы есть не на каждой остановке, поэтому вы можете заранее приобрести несколько билетиков или воспользоваться туристической картой.

Переплачивать гондольерам



Если вы решили покататься на гондоле, вам стоит это знать / Фото Unsplash

В Венеции город устанавливает фиксированную цену за время поездки на гондоле. Но туристы, которые об этом не знают, порой попадают на недобросовестных гондольеров, что могут содрать куда больше денег. Полчаса на гондоле стоит около 80 евро – с 9 до 19 часов, и 100 евро – с 19 до 3 часов.

Совет: Перед поездкой обязательно проверьте официальные данные на сайте мэрии. Вы можете попробовать выторговать более низкую цену. Стоит также знать, что от количества людей стоимость не меняется, а одна гондола может вместить максимум 6 пассажиров.

Доверять Google картам



Не верьте картам Google и не бойтесь потеряться в Венеции / Фото Unsplash

В Венеции вы точно потеряетесь, к этому стоит быть готовым, особенно если планируете пользоваться Google картами.

Совет: Во-первых, рекомендуем реагировать на такие ситуации спокойно и воспринимать это, как возможность исследовать еще одну улочку этого волшебного города. Во-вторых, чтобы найти нужное место, обращайте внимание на указатели, которые есть на каждой улице. Они помогут легко добраться до главных достопримечательностей, например, площади Сан-Марко.

Покупать билеты в музеи у входа



Покупайте билеты в музеи заранее / Фото Pinterest

Покупать билеты заранее – может показаться лишней тратой времени, ведь большинство музеев и исторических мест не требуют этого. Однако, чтобы сэкономить время и не стоять в длинных очередях у каждого здания, рекомендуем это делать. Так вы успеете посетить все запланированные локации и сможете получить особый опыт и положительные эмоции.

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Бронировать отель в последнюю минуту



Позаботьтесь о месте для ночлега заранее / Фото Muscat Daily

Планируйте свое путешествие заранее, по крайней мере отель бронировать точно стоит заблаговременно. В разгар сезона схватить хороший номер по привлекательной цене почти нереально.

Совет: Рекомендуем бронировать отель за несколько недель, или даже месяцев вперед. Если вы собираетесь посетить город во время Венецианского кинофестиваля, вам следует подумать о жилье как минимум за год до этого.