Пандемия не прошла даром: которые 6 новых интересных памятников открылось в мире в 2021 году

Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы во множество культурных проектов. Часть из них "заморозилась" навсегда, а некоторые - получили дополнительное время на реализацию. В 2021 году, с постепенным восстановлением туризма в мире, появились новые интересные, которые стоит увидеть собственными глазами.

Внимания путешественников ждут 6 новых культурных объектов в Европе и США. Где они расположены и почему стоят вашего внимания – читайте дальше.

Актуально Неизвестная Херсонщина: что посетить туристам, которые стремятся не только валяться на пляже

Исторический универмаг La Samaritaine в Париже

La Samaritaine был закрыт для посетителей почти 20 лет из-за затянувшейся реконструкции. Но результат превысил ожидания!

Основали универмаг в 1870-х парижский предприниматель Эрнест Коньяк со своей женой Мари-Луизой. В 2001 году решили отреставрировать здание в соответствии со временем. Однако сделали то изящно и с любовью к истории. Реставраторы сохранили оригинальные детали универмага в стилях ар-нуво и ар-деко .

Первоначально предполагалось, что он снова откроется в 2013 году. Но строительство несколько раз останавливалось через различные судебные дела и кампании против нового стеклянного фасада. Критики шутили, что он напоминал шторку для душа.

Внутри есть множество бутиков, но идти сюда стоит не только за шопингом, но и за историей, чтоб совместить приятное с полезным.

Как выглядит универмаг La Samaritaine изнутри / Фото Дмитрий Войцицкий

Подвесной мост в Португалии

Самый длинный подвесной мост Европы уже ждет любителей пощекотать нервы. Его построили в Португалии на высоте 175 метров над рекой Пайва между двумя скалистыми холмами. Чтобы преодолеть его от начала до конца, надо пройти 516 метров конструкции. Авторы проекта – местные португальские архитекторы.

Подвесной мост среди скал / Фото Arouca Municipality

Самый высокий маяк в Германии

Маяк Кампенер – самый высокий в Германии. Целых 65 метров! Его в шутку называют немецкой Эйфелевой башней через похожую металлическую конструкцию. Он, кстати, открыт для посещений. Только 320 ступенек вверх – и морские просторы как на ладони.



Вид на немецкую Эйфелевую башню / Фото 34 Travel

Портал в другой город в Вильнюсе

Замысел реализовывали в течение 5 лет, и стала настоящим порталом в будущее! Жители и туристы в Вильнюсе и Люблине теперь могут в реальном времени поздороваться через портал, и 600 километров не помеха!

Портал в будущее / Фото: The Verge

Культурный центр Luma Arles во Франции

Из-за космического дизайна, это здание услышало в свой адрес немало критики. Но несмотря на неоднозначные оценки, оно непременно обладает какими-то магнетическими свойствами, потому отвести взгляд не так уж и просто! Расположена башня во французском городе Арль. Спроектировал ее архитектор и лауреат Притцкеровской премии Фрэнк Гери. Создатели проекта считают, что главная цель экстраординарного здания – обновить и осовременить культурную жизнь города.



Современный культурный центр во Франции / Фото Адриан Дьюердт

Остров-парк в Нью-Йорке

Остров-парк расположен в Нью-Йорке на 132 бетонных колоннах-чашах над рекой Гудзон. Это общественное пространство для разного рода событий со сценами, общей площадью 10 000 квадратных метров. Владельцем неповторимого парка является бизнесмен Барри Диллер, а дизайнером выступила его жена Диана фон Фюрстенберг. Реализация задумки обошлась им в 260 миллионов долларов.

Остров-парк в сердце Нью-Йорка / Фото 34 Travel