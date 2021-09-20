50 баров и виртуальные туры: как проходит альтернативный "Октоберфест" в Мюнхене

В Германии второй год подряд отменили самый известный фестиваль пива "Октоберфест" из-за пандемии COVID-19. Но местные рестораторы организовали свое, альтернативное мероприятие.

В Мюнхене не надеются, что альтернативный фестиваль привлечет большое количество туристов. Однако владельцы пабов и ресторанов решили не отменять традиционное действо.

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"Октоберфест" в условиях пандемии

Баварский фестиваль пива, который привлекает миллионы посетителей со всего мира, является, пожалуй, самой известной событием Германии. В этом году он – неофициальный, сдержанный, альтернативный. "Октоберфест" (Wirtshauswiesn) в Мюнхене начался, как всегда, в субботу, 18 сентября и продлится до 3 октября.



"Октоберфест-2021" в Мюнхенt / Фото з инстаграм @womensviewofmunich

Местные рестораны и пабы вокруг Мюнхена планируют украсить свои заведения в стиле знаменитых палаток, которые установлены на Терезиенвизе – месте проведения "Октоберфеста".



Без изменений в традициях фестиваля / Фото с инстаграм @ettensberger

К инициативе присоединились около 50 заведений. Здесь воссоздадут атмосферу пивного фестиваля: будет звучать традиционная музыка, подавать сезонное пиво, а официанты и посетители, вероятно, надевать традиционные костюмы ледерхесен и дирндль.

Для тех, кто физически не может находиться в Мюнхене, организовали онлайн-туры Wiesn, которые позволяют поклонникам узнать больше о событии и праздновать удаленно.

Мюнхенские чиновники надеются, что "Октоберфест" вернется в 2022 году. Однако вероятно, невакцинированным вход будет запрещен.