5 секретов профессии бортпроводника: рассказ стюарда

Бортпроводник одной из американских авиалиний Томми Симато раскрыл секреты своей профессии, которые не известны пассажирам. Оказывается, стюарды и стюардессы – это не только о путешествиях и людях, но и о большой ответственности.

Томе отметил, что кроме обеспечения комфортных условий во время путешествия в небе, члены экипажа отвечают за безопасность и в случае необходимости должны предоставить неотложную помощь.

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Бортпроводник: 5 секретов профессии

Прежде всего, когда бортпроводники здороваются с пассажирами, они внимательно «сканируют» каждого из них на предмет подозрительных действий.

Да, мы улыбаемся вам и говорим "здравствуйте", но наша главная задача - обеспечить вашу безопасность,

– сказал Томми.

Также каждый из членов экипажа имеет навыки самозащиты и неотложной помощи. Они должны их применить в случае опасности на борту.

Третья особенность: это точно ненормированная работа. Иногда в сутки может выпасть 5 полетов, которые длятся около 16 часов.

Ротация кадров: время работники в компании могут встречаться с новыми коллегами. Поскольку бортпроводников много, и состав экипажа меняют перед каждым вылетом. Поэтому одном из них не известно, с кем они проведут ближайший рабочий день. Томе пошутил, что если провести 5 рейсов подряд с кем то уже можно считать коллегу лучшим другом.

В силу специфики работы, члены экипажа чаще живут в гостиницах, чем дома, потому что они приезжают домой только на выходные.

Рассказ Томми: видео