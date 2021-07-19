Старые города Украины, в которых чувствуется дух истории

В Украине сохранились города, которые получили этот статус благодаря Магдебургское право. Их основали во времена средневековья, когда на европейских землях наводила ужас татаро-монгольское нашествие.

Редакция Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ предлагает 5 самых интересных городов того времени, все еще сохраняют дух истории. Посещение этих локации погрузят во вкус эпохи и откроют ряд архитектурных композиций.

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Стильско

Стольское городище – средневековое поселение на территории современной Львовской области. Его основали в VII веке, а ориентировочный расцвет произошел в IX – X веке. Исследователь Орест Корчинский предполагает, что до 993 года поселение могло быть столицей Белой Хорватии, после – входило в состав Руси. В упадок оно пришло после военных действий до XIV века.

В 2001 году Стильско внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, а в 2003 году правительство постановило создать здесь государственный историко-культурный заповедник. Но местная власть проигнорировала это. "Дошли руки" проголосовать за создание заповедника только в 2015 году.

В 2020 году о средневековое поселение говорила вся Украина, и не только - местные жители пытались незаконно установить гипсовую фигуру "Матери Божьей". Но, городищу повезло – никаких памятников здесь возвели.

Острог

Острог – город в Ровенской области, которое упоминается в Ипатьевской летописи в 1100 году. А в 1585 город получил Магдебургское право.

Известный князь Острожский 1576 году основал здесь знаменитую Острожской академии, собрал в ней выдающихся ученых и педагогов того времени. В ней учились гетман Петр Сагайдачный, ученый и писатель Мелетий Смотрицкий и многие другие. Работал здесь Иван Федоров, выдающийся книгоиздатель.

В XIV веке здесь построили замок. Он стоит на вершине 20-метрового холма – отсюда видно почти весь город. Комплекс состоит из четырех зданий: Башня Каменная Башня Новая, Богоявленская церковь и колокольня. Это единственный в Украине и Восточной Европе жилой замок с одной башней, который сохранился до наших дней.

Бердичев

Территория, на которой расположено город, заселена еще во II тысячелетии до н. е. Здесь обнаружены поселения эпохи бронзы и остатки двух поселений черняховской культуры.

Городом в современном понимании оно стало в XVII веке во время правления Януша Тышкевича. Он построил здесь замок, мельницу и монастырь. Во время освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого Бердичев разрушили почти до основания. Конечно, его отстроили позже. В декабре 1845 году царским указом Бердичеву присвоен статус города. А в советское время он стал районным центром Житомирской области.

Новгород-Северский

Оноре де Бальзак побывал в этом городе в 1850 году. Он описал о его застройку, как " дома в городе танцуют польку, одни наклонены вправо, другие – влево, третьи – вперед".

Самый северный город в Украине является еще и туристической изюминкой Черниговской области. Он расположен на берегу Десны. Первое упоминание о нем датируется X веком. Именно отсюда Игорь Святославович со своей дружиной в апреле 1185 года выступил в поход, который так бесславно для него закончился ("Повесть временных лет", помните?).

Этот город был стольным градом удельного княжества сына Святослава Ярославича, позже город был стерт с лица земли монголо-татарской ордой. Но – возобновился и даже получил магдебургское право первым из всех городов Черниговщины, находясь в составе Речи Посполитой.

Еще один интересный факт: в 1786 году здесь построили ... Триумфальную арку! На 20 лет раньше парижскую, кстати! Посвятили ее потому, что императрица Екатерина II проезжала этот город. Проект создал архитектор Джакомо Кваренги. Это единственный образец архитектуры классицизма подобного типа на Черниговщине.

Корсунь-Шевченковский

В 1032 году князь Ярослав Мудрый основал город-крепость Корсунь для защиты южных границ Киевской Руси от набегов тюркских кочевников. Он использовал реку Рось как естественное препятствие, но в 40-х годах XIII столетии Корсунь был разрушен монголо-татарами.

Затем территория перешла под власть Великого княжества Литовского, а затем – к Польскому королевству, составной части Речи Посполитой. В те времена Корсунь с округой представлял собой почти безлюдную пустыню. Когда эти земли занял Богдан Хмельницкий, то построил здесь замок в 1650-х годах.

За 100 лет власть изменилась снова – так Корсунь перешел к князю Станислава Понятовского – племянника последнего польского короля. Он построил город и всю инфраструктуру заново. К счастью, дворец сохранился и один из лучших садово-парковых комплексов Украины в стиле романтизма. В середине XIX века он был украшен скульптурами и имеет подвесные мостики. Площадь дворца с парками достигает почти 100 гектаров.

Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ. Она довольно легкой для своего класса, но довольно вместительной – с комфортом могут ехать до 7 пассажиров. Объем багажного отделения достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях), поэтому сможете взять с собой все, что угодно. Кроме того, именно эта модель обладает высокой эффективностью вместе с топливной экономичностью (от 5,10 литров на 100 километров). А полный привод авто обеспечивает значительное увеличение тяги, стабильности и безопасности вождения – даже на бездорожье.



SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua

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Приятной и познавательной поездки!