5 причин посетить Финляндию – самую счастливую страну в мире

В последние четыре года Финляндия возглавляла рейтинг самых счастливых стран мира. Учитывая пандемию COVID-19, сохранение этого титула в 2021 году стало значительным достижением.

Так что же влияет на такой оптимизм населения? Красивые пейзажи, спокойный образ жизни, низкий уровень преступности, идеальная система образования? Или все в комплексе? Ответ следует искать непосредственно в Финляндии.

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В настоящее время Финляндия открыта для всех путешественников из ЕС и Шенгенской зоны, а также для привитых путешественников из остальных стран мира. Так что поводов посетить эту страну стало еще больше.

Причина 1. Исследовать Хельсинки



Зима в Хельсинки / Фото Unsplash

В Хельсинки проживает около 1,5 миллиона человек, поэтому не удивительно, что это важная отправная точка для любого путешественника. Регион славится сочетанием культур – здесь можно найти более 30 архитектурных стилей.

В архитектуре преобладают камень и дерево. Особое внимание уделяется естественному освещению, что объясняется дефицитом солнечного света в северном климате.

Путешественникам советуют посетить Кафедральный собор на Сенатской площади, Часовню тишины Камппи, памятник Сибелиусу, обойти центральные площади, традиционные сауны, а также многочисленные музеи.

В этом городе ясно ощущается сочетание разнообразных культур,

– делится наблюдениями ученая Лотта Лунасмери из Хельсинкского университета.

Так что каждый сможет найти здесь что-нибудь свое.

Причина 2. Познакомьтесь с Арктикой

Арктическую Финляндию следует посетить в разное время года. Летом в течение солнечных дней открывается возможность для активного отдыха, включая пешие прогулки и созерцание дикой природы. Кроме того, именно здесь расположена деревня Санта-Клауса, которая открыта для посетителей даже в разгар лета.

Причина 3. Увидеть северное сияние



Северное сияние в Финляндии / Фото Unsplash

Арктический регион также популярен осенью, зимой и весной. Одной из основных причин является северное сияние. Увидеть это увлекательное зрелище можно практически ежедневно в районах Рованиеми, Кильписъярвы и Соданкюля.

А если при этом вы хотите комфортно отдохнуть, выберите ночевку в иглу со стеклянным куполом и уютным интерьером.

Причина 4. Исследовать природу Лейкленда

Район Озерного края, где находятся десятки тысяч озер и холмов, популярен среди съезжающихся сюда финнов, которые таким образом воссоединяются с природой. Если вы решите расслабиться в Финляндии, советуем забронировать дом с видом на озеро и знаменитую финскую сауну.

Причина 5. Открыть для себя неизвестные ранее архипелаги



Исследовать острова поможет водный транспорт / Фото Unsplash

Альтернативный отдых на открытом воздухе находится на западном побережье Финляндии. Около 50 тысяч островов с пляжами, национальными парками и тихими уголками, где расположены деревянные дома, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Чтобы исследовать близлежащие острова, стоит забронировать один из морских круизов, курсирующих по региону каждый день.